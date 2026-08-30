Не Европа и не НАТО: где Россия может начать новую войну после Украины

Россия продолжает терять свои геополитические позиции из-за полномасштабной войны против Украины. У Кремля уже значительно меньше инструментов влияния даже на те страны, которые когда-то были верными союзниками РФ.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Артем Бронжуков. По его словам, героическое сопротивление Украины фактически открыло большие возможности для стран, находившихся в зоне влияния России. Например, ОДКБ уже давно трещит по швам.

Какую следующую войну может начать Россия?

По словам Бронжукова, уже сейчас заметно явное сближение Армении с Европой. Азербайджан сближается с Турцией, а вся Центральная Азия погружается под влияние Китая. Путин также уже может забыть о Ближнем Востоке, где у него когда-то были сильные позиции.

Это показывает, насколько Путин является геополитическим неудачником. Он развязал войну против Украины, чтобы продемонстрировать свое величие и воспользоваться вакуумом в разваливающемся мировом порядке. Путин хотел быстро все уладить, но получил по зубам от Украины,

– сказал Бронжуков.

Где Россия может начать новую войну: смотрите видео 24 Канала

На самом деле у Кремля фактически нет инструментов, чтобы вновь вернуть свое геополитическое влияние. Они способны сделать это только с помощью войны. По мнению Бронжукова, как только война в Украине завершится, Кремль направит войска в сторону Южного Кавказа или Центральной Азии.

Россия за многие годы своего имперского прошлого не смогла придумать ни одной идеи, которую можно было бы продавать широкой публике. Условно говоря, США – это голливудское кино, Coca-Cola, демократия, деньги, выборы. Китай – отсутствие демократии и огромные деньги. С помощью таких идей они пытаются расширять свои сферы влияния. А Россия, кроме своих алкоголиков и насильников из российской армии, ничего предложить не может,

– подчеркнул Бронжуков.