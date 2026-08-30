Про це 24 Каналу розповів політолог Артем Бронжуков. За його словами, героїчний спротив України фактично відкрив велике вікно можливостей для країн, які були в зоні впливу Росії. До прикладу, ОДКБ вже давно тріщить по швах.

Яку наступну війну може розпочати Росія?

За словами Бронжукова, вже зараз видно відчутний рух Вірменії в бік Європи. Азербайджан йде в бік Туреччини, а вся Центральна Азія занурюється під вплив Китаю. Путін також вже може забути про Близький Схід, де у нього колись були сильні позиції.

Це показує, наскільки Путін є геополітичним лузером. Він розв'язував війну проти України, щоб показати свою велич та скористатися вакуумом у світовому порядку, який розвалювався. Путін хотів швиденько все зробити, але отримав по зубах від України,

– сказав Бронжуков.

Де Росія може розпочати нову війну: дивіться відео 24 Каналу

Насправді в Кремля фактично немає інструментів, як знову повернути свій геополітичний вплив. Вони здатні це зробити лише війною. На думку Бронжукова, як війна в Україні завершиться, Кремль піде війною в напрямку Південного Кавказу або Центральної Азії.

Росія за багато років свого імперського минулого не змогла придумати жодної ідеї, яку можна було б продавати на широкий загал. Умовно, Штати – це голлівудське кіно, Coca-Cola, демократія, гроші, вибори. Китай – відсутність демократії та величезні гроші. Такими ідеями намагаються розширювати свої сфери впливу. А Росія, окрім своїх алкоголіків та ґвалтівників з російської армії, нічого запропонувати не може,

– підкреслив Бронжуков.