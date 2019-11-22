19:29
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Геопортал против теневого рынка земли: топ-5 областей, где собирают урожаи без уплаты налогов

      71 Читати новину українською

      Продажа земли есть, но, правда, в тени, как утверждает министр экономики и призывает с этим бороться. В качестве инструмента борьбы представили некую онлайн-карту (геопортал), которая синхронизирует данные спутника и официальные сведения, которые внесены в государственный земельный кадастр или отсутствуют в нем.

      На Киевщине в Белоцерковском районе есть участок в 70 гектаров, который принадлежит Фурсовской общине. Появилась информация, что там выращивают подсолнухи, но в государственном земельном кадастре об этом ни слова.

      Актуально! Россиянам запретят покупать украинскую землю: комментарий "слуги народа"

      Если правонарушение подтвердится, тот, кто использует землю оплатит административный штраф и возмещение. Узнали о возможном теневом использовании угодий благодаря новому геопорталу, который сравнивает данные спутника и сведения, внесенные в государственный кадастр. Инспекторы говорят, это упрощает работу.

      Продаж землі
      Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

      И таких неучтенных угодий в Украине больше, чем достаточно. Только за последние 20 лет государство потеряло почти половину сельскохозяйственных земель, а это 700-800 миллионов гектаров.

      С помощью геопортала, как сказал Милованов, составили перечень областей, где собирают урожаи, но уходят от налогов.

      Топ-5 областей, где собирают урожаи без уплаты налогов

      • Так, в Николаевской области не зарегистрировано более 400 тысяч гектаров
      • в Одесской – около 300 тысяч гектаров,
      • в Луганской – 270 тысяч гектаров,
      • в Запорожской – 265 тысяч гектаров
      • в Херсонской – 263 тысяч гектаров.


      Топ-5 областей, где собирают урожаи без уплаты налогов

      Кроме государственного кадастра, к порталу хотят привлечь и налоговую – чтобы видеть количество уплаченных налогов онлайн. Кроме этого, со временем эту систему хотят усовершенствовать. Это поможет вести статистику выращиваемых на землях культур для реальной оценки урожаев и его прогнозирования.

      Евро-2020: состоялась жеребьевка стыковых матчей
      сегодня
      839
      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Оренда земли Тимофей Милованов Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий
      сегодня , 19:01 Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий
      Інна Жолобович 136
      Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      сегодня , 17:30 Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      Сергій Лещенко 141
      Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      сегодня , 17:00 Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      Ель Мюрид 3466
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сегодня , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 817
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сегодня , 14:05 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 546
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук