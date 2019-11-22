Геопортал против теневого рынка земли: топ-5 областей, где собирают урожаи без уплаты налогов

Продажа земли есть, но, правда, в тени, как утверждает министр экономики и призывает с этим бороться. В качестве инструмента борьбы представили некую онлайн-карту (геопортал), которая синхронизирует данные спутника и официальные сведения, которые внесены в государственный земельный кадастр или отсутствуют в нем.

На Киевщине в Белоцерковском районе есть участок в 70 гектаров, который принадлежит Фурсовской общине. Появилась информация, что там выращивают подсолнухи, но в государственном земельном кадастре об этом ни слова.

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Если правонарушение подтвердится, тот, кто использует землю оплатит административный штраф и возмещение. Узнали о возможном теневом использовании угодий благодаря новому геопорталу, который сравнивает данные спутника и сведения, внесенные в государственный кадастр. Инспекторы говорят, это упрощает работу.



Что думают украинцы о продаже земли / инфографика 24 канала

И таких неучтенных угодий в Украине больше, чем достаточно. Только за последние 20 лет государство потеряло почти половину сельскохозяйственных земель, а это 700-800 миллионов гектаров.

С помощью геопортала, как сказал Милованов, составили перечень областей, где собирают урожаи, но уходят от налогов.

Топ-5 областей, где собирают урожаи без уплаты налогов

Так, в Николаевской области не зарегистрировано более 400 тысяч гектаров

в Одесской – около 300 тысяч гектаров,

в Луганской – 270 тысяч гектаров,

в Запорожской – 265 тысяч гектаров

в Херсонской – 263 тысяч гектаров.



Топ-5 областей, где собирают урожаи без уплаты налогов

Кроме государственного кадастра, к порталу хотят привлечь и налоговую – чтобы видеть количество уплаченных налогов онлайн. Кроме этого, со временем эту систему хотят усовершенствовать. Это поможет вести статистику выращиваемых на землях культур для реальной оценки урожаев и его прогнозирования.