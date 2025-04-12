Спикер МИД раскритиковал соцсеть Маска за замалчивание военных преступлений России
- Представитель МИД Украины Георгий Тихий обвинил соцсеть X, принадлежащую Илону Маску, в замалчивании военных преступлений России после сокрытия публикации с данными о пострадавших украинских детей.
- Тихий отметил, что сокрытие статистики о погибших и раненых детей является замалчиванием военных преступлений, и призвал отменить это решение.
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий обвинил социальную сеть X, принадлежащую Илону Маску, в замалчивании военных преступлений России. Это произошло после того, как платформа скрыла публикацию с данными об убитых и раненых украинских детях.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Георгия Тихого в X.
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Как соцсеть Маска замалчивает военные преступления России
Тихий заявил, что социальная сеть X, которой владеет Илон Маск, замалчивает военные преступления России.
Серьезно, X? С каких пор количество украинских детей, убитых Россией, считается "шокирующим контентом"? Это не о защите пользователей от жестких изображений. Это – замалчивание военных преступлений России. Это позорно, и это решение должно быть отменено,
– подчеркнул представитель.
Публикация, которую скрыл X / Фото Георгия Тихого
Спикер показал снимок экрана скрытой публикации с официального аккаунта Министерства иностранных дел Украины. В этом посте содержались только статистические данные, в частности о по меньшей мере 616 убитых Россией детей и 1869 раненых с начала полномасштабной войны.
Напомним, что ранее в МИД осудили World Press Photo за сопоставление фото украинской девочки и раненого оккупанта. Там назвали это решение аморальным.