Агент ФСБ и новый Пригожин? Кто такой Георгий Закревский и реальны ли его угрозы Путину

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Среди российских военных блогеров, или так называемых военкоров, есть особый жанр "нытья". Его разновидностью является критика власти, признание провала вторжения в Украину и констатация факта, что "специальная военная операция" (так россияне называют войну против Украины – 24 Канал) полностью, полностью провалилась". Среди самых известных – Игорь Гиркин, автор уже упомянутой фразы и осужденный международным трибуналом военный преступник, и Евгений Пригожин – главарь российских наемников ЧВК "Вагнера", который год назад погиб в авиакатастрофе.

Последний в своей критике не боялся затрагивать лидеров российской вертикали власти – министра обороны Шойгу и начальника генерального штаба Герасимова. При этом Пригожин прямо боялся трогать российского президента, хоть однажды и предположил, что "счастливый дедушка – законченный м*дак". Хоть тогда он прямо и не назвал имя кремлевского диктатора, но все поняли, что речь шла именно о Путине.

Впрочем, образность не спасла Пригожина от смерти, а главного "раздраженного патриота" Гиркина от колонии. Их пример стал неким уроком для будущих критиков режима и предупреждением. Но, как это часто бывает, на освободившемся поле непременно должен появиться новый герой. Сейчас на эту позицию в России претендует некий Георгий Закревский, о котором никто практически ничего не знает.

Кто такой Закревский, действительно ли он – новый враг Путина, насколько реальны его угрозы и может ли стать новым Пригожиным в России – читайте в материале 24 Канала.

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Новая звезда среди российских военных "критиков"

13 августа 2024 года популярный белорусский телеграм-канал "Нехта" выложил обращение Закревского к россиянам с призывом бунта против Путина. При этом "Нехта" не был первоисточником, а опубликовал нарезку наиболее сочных заявлений его 20-минутной речи на ютубе. Тот ролик датирован 9 августа 2024 года и собрал более 100 тысяч просмотров.

Мы призываем всех присоединиться к нашему Союзу, чтобы спасти страну. Точка невозврата уже пройдена,

– заявил Георгий Закревский в своем обращении к россиянам.

Причина будущего бунта, к которому якобы готовится Закревский, – провал "СВО" и необходимость срочного спасения России от предателя-президента, украинских интервентов и, внимание, этнических банд и мигрантов. В последних Закревский, похоже, видит вообще главную проблему России и уже пообещал выслать всех, кто прибыл в Россию после 2011 года. Причем делать это он собирается за их счет или за счет стороны, которая будет принимать депортированных.

Ту же риторику несколько лет назад применял Дональд Трамп, когда обещал своим избирателям, что легендарную стену на границе с Мексикой построит за свой счет именно Мексика. Но она не захотела.

После реализации программы по депортации Закревский мгновенно планирует восстановить экономику России и собрать новые силы для "возвращения Украины", но "правильно" и уже без Путина.

За сутки ролик-обращение Закревского на "Нехте" посмотрели более 300 000 раз, также резко возросло и число запросов, а кто это, собственно, такой?

Агент ФСБ с пробелами в биографии: что известно о Закревском

О Георгии Закревском известно немного. Мы точно знаем, что ему за 50 лет и у него нет на голове волос, что делает его похожим на Пригожина. Но не на покойного главаря вагнеровцев, а на Иосифа – живого мужа и продюсера пропутинской певицы Валерии, известного своими разговорами с российскими чиновниками, которые были слиты в сеть в 2023 году и стали доказательством того, что российские элиты не слишком одобряют "курс партии".



Георгий Закревский / Скриншот с видео

Родился Георгий Закревский в Москве якобы 18 июня 1971 года в семье представителей советской элиты среднего звена.

Его отчество – Константинович, что делает Закревского тезкой сталинского маршала Жукова, одной из центральных фигур путинского культа войны, известного как "Победобесие".

О реальном Закревском в сети практически ничего неизвестно, есть только почти идентичные "биографии" на российских сайтах-помойках, явно написанные им самим или кем-то из его окружения. Впрочем, некоторые эпизоды биографии известны и без его редактирования.

Как утверждается, срочную службу Закревский начинал в пограничных войсках (подчинялись КГБ – главной советской спецслужбе), где застал развал СССР. После демобилизации учился в вузе и в 1997-м получил диплом юриста. Где именно – неизвестно, возможно, это были какие-то структуры, связанные со спецслужбами, или же сам Закревский хотел, чтобы так думали. Возможно, вся эта "секретность" – банальная попытка скрыть уголовный срок. Такая история была довольно типичной для России того времени.

Сам себя Закревский называет себя воином-интернационалистом (так в СССР называли участников советской оккупации Афганистана и шире – всех советских военных, выполнявших задачи за пределами СССР). При этом в 90-х и в начале 2000-х Россия никаких таких миссий, кроме Центральной Азии, не выполняла.

Закревский кокетливо говорит, что не имеет права рассказывать о своих победах до 2014 года, но признает, что в 2015 – 2017 годах был "ихтамнетом" в Украине и воевал против ВСУ на Донбассе в составе "Союза Добровольцев Донбасса" (СДД). Эту созданную в 2015 году структуру российские спецслужбы использовали как прикрытие для своих операций в Украине, а первым главой СДД был военный преступник Александр Бородай.



Закревский в Украине / Фото из соцсетей

В 2017 году Закревского "заметили" украинские ОСИНТеры и внесли в базу "Миротворец". На его странице есть три адреса в Москве, телефоны и его паспортные данные. К сожалению, украинские волонтеры, работающие на "Миротворце", не уточнили, что именно делал Закревский в Украине, ограничившись формулировкой "военный преступник" и подозрением в том, что он является агентом ФСБ.

Сам Закревский утверждает, что на Донбассе два года был инструктором боевиков. Он действительно не "светился" и не стал фигурантом громких дел, не был в первых ролях и в СДД. Кстати, довольно мудро, ведь большинство участников этой террористической организации, включая Арсения Павлова по прозвищу "Моторола", уже давно мертвы.

ЧВК "Паладин" – зачем Закревскому свои наемники

В том же 2017 году Закревского якобы делегировали в Сирию, а сам он говорит и о Ливане, хотя там Россия не представлена (это зона влияния ее союзника Ирана и их прокси из "Хезболлы").

На этот период, по версии самого Закревского, приходится создание частной военной компании "Паладин". Задачами "Паладина" якобы было "независимое консультирование, проведение учебных и практических семинаров по вопросам обеспечения военной безопасности (включая вооруженную охрану)".

Самого Закревского при этом называли человеком, имеющим за плечами колоссальный опыт участия в военных действиях в горячих точках, а также экспертом в вопросах охраны VIP-персон, режимных и других объектов, находящихся в странах с нестабильной политической ситуацией ив регионах повышенного террористического риска.

Закревский в 2020-м во время битвы за квартиру в центре Москвы / Скриншот

При этом наиболее известной операцией Закревского является попытка захвата в 2020 году 3-комнатной московской квартиры своего покойного отца, на которую претендовала его мачеха. Война с 74-летней пенсионеркой (между прочим, дочерью советского адмирала Николая Смирнова) включала в себя слежку, обмен разоблачительными статьями в СМИ, сюжетами на ТВ и завершилась в суде его победой.

Сюжет российского канала НТВ о квартирном рейдере Закревского:

"Нехта" утверждает, что "Паладин" имеет до 300 штыков (наемников – 24 Канал) и выполняет задачи в Африке и Сирии. Также сообщается, что под охраной "Паладина" находятся неназванные 3 стратегические объекта.

Сам Закревский называет это образование "воинским союзом" и говорит, что ЧВК – лишь вершина айсберга. А сайт ЧВК "Паладин" намекает, что имел задачи в Ливане, Эквадоре и Конго. Правда, проверить правдивость этих заявлений довольно проблематично, а сам Закревский в интервью предлагает слушателям довериться его бровям и харизме. Судя по комментариям под его видео, многие россияне так и делают.

При этом "воинский союз", как и ЧВК – это эвфемизмы, ведь не имеют в России официального статуса, то есть находятся в серой зоне, вне закона, если, конечно, не имеют "крыши" от государства или российских спецслужб. Именно так действовала так называемая ЧВК "Вагнера" в Африке, Сирии и других государствах – фактически это были группы наемников, которые контролировало государство Россия, но все целомудренно прикрывали глаза и делали вид, что якобы имеют дело с частными бизнесменами, где глава корпорации Пригожин – самостоятельный игрок, а не марионетка российских спецслужб.

Учитывая это, довольно интересно посмотреть на учредительные документы ЧВК "Паладин" (в российских базах данных ООО "Паладин" зарегистрировано в Москве только в 2022 году как организация, занимающаяся "профессиональной, научной и технической деятельностью"). Директором ООО действительно является господин Георгий Закревский.

Скриншот ООО "Паладин"

Закревский называет это образование не просто ЧВК, а намекает на массовость и называет "неформальным союзом граждан", в котором разделяет ядро профессиональных военных, действующих в формате "закрытого военного ордена", участников и членов организации (якобы представленых во всех российских силовых структурах) и симпатиков (среди гражданских). Более того, организация Закревского якобы имеет филиалы в крупных городах России, в частности Новосибирске.

Целевой аудиторией Закревский считает миллионы россиян (гражданское общество), запрос на ресентимент которых Путин не выполнил. После просмотра интервью Закревского возникает образ нового "декабриста", который хочет сделать Россию снова великой.

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Новый Пригожин? Как Закревский "наезжает" на Путина

Августовская медийная атака на Путина для Закревского не первая – примерно то же самое он делал и раньше. Помогала ему в этом сеть каналов российских урапатриотов "Грань" (ведущий Дмитрий Данилов). На ютуб-канале Закревского собрано два десятка подобных по тематике интервью. На одно из них в ноябре 2023 года обратил внимание украинский блогер Денис Казанский, который специализируется на анализе российской пропаганды и блогосферы. Словам Закревского он посвятил отдельный ролик под названием "Где наши "Арматы".

Заявление Закревского о Путине – смотрите сюжет Дениса Казанского:

Правда критика Путина от Закревского тогда совпала с началом нового наступления России на Донбассе. На него "военкоры" возлагали большие надежды, а потому слова лысого и бровастого владельца ЧВК утонули в общих криках одобрения российского диктатора.

Также Закревский проводил собрание своих сторонников в Москве в апреле 2024 года в формате "вопрос – ответ". Записи выложены на ютубе. Там Закревский снова повторяет свои тезисы о "предательстве", "договорняке" и весь свой набор обвинений в адрес Путина, который чередует любимым словом-паразитом "блин".

Лекция Закревского в Москве, за которую ему ничего не было:

Сейчас Закревский снова получил возможность быть услышанным, ведь Россия в начале августа 2024 года проспала вторжение на Курщину и за неделю потеряла столько же территории, сколько смогла захватить с начала года.

Новые ролики Закревского снова собирают десятки тысяч просмотров (сам он считает совокупное количество просмотров и говорит о числе в более 20 миллионов), а значит, в России все же есть запрос на смену власти и "русский бунт". Да, именно тот, о котором писал когда-то Пушкин. А тот факт, что Закревскому уже полгода дают спокойно наезжать на Путина, наводит на мысль о присутствии в этой истории других заинтересованных лиц, возможно, действительно "рассерженных патриотов". Ведь даже среди нацистов были люди, которые хотели убить Гитлера, то почему их не может быть в России?