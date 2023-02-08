Gepard и генераторы: Германия передала новый пакет помощи для ВСУ

Германия объявила о новом пакете помощи Вооруженным Силам Украины. В него войдут зенитные самоходные установки Gepard, автомобили и несколько десятков генераторов.

В немецком правительстве рассказали, что в списке есть разное оружие, включая летальное. Также помощь содержит технику, необходимую Украине для противостояния российским захватчикам.

Важно Новая военная помощь позволит Украине начать наступление, – генсек НАТО

Что вошло в новый пакет помощи от Германии

Германия передала Украине в очередном пакете помощи:

2 зенитных самоходных установки Gepard и 6 тысяч зенитных боеприпасов (за все время – 32);

5 автомобилей для пограничников (за все время – 120);

29 электрогенераторов (за все время – 245);

6 грузовиков с крюковой системой загрузки (за все время – 8);

6 мобильных антенных систем (за все время – 16);

10 контейнеров.

Федеральное правительство Германии рассказало, что из соображений безопасности не будут сообщать информацию о способах транспортировки оружия, а также о сроках его доставки.

По данным правительства, часть техники передадут из составов Бундесвера, другую часть – из промышленности, которая финансируется в результате средств инициативы правительства по модернизации.

Кратко о помощи от Германии