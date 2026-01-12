Несет на борту ПЗРК и боевую часть: в ГУР рассказали о модификации вражеского дрона "Герань-2"

Россия продолжает модернизировать свои ударные беспилотники. Новая версия "Герань-2" одновременно несет боевую часть и переносной зенитно-ракетный комплекс.

Беспилотник теперь способен не только выполнять ударную задачу, но и направлять ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

Что известно о модификации БпЛА?

Новый "Герань-2" серии "Э" оснащен ПЗРК "Верба", что позволяет атаковать воздушные цели в условиях активного противодействия украинских Воздушных сил и армейской авиации. Оператор управляет беспилотником в реальном времени с помощью китайской оптической камеры Honpho TS130C-01 и mesh-модема Xingkay Tech XK-F358.

Пуск ракеты происходит автоматически после охлаждения головки самонаведения, а сам БпЛА сохраняет возможность выполнять основную ударную задачу благодаря установленной термобарической боевой части.

Новый дрон имеет стандартный набор блоков "Герань":

полетный контроллер,

инерциальную навигационную систему,

12-канальную систему спутниковой навигации "Комета",

трекер на базе Raspberry Pi,

3G/4G-модемы.

В инерциальной системе впервые использовано 6-осевой модуль японского производства Murata, разработанный для гражданских автономных систем.

Электронная компонентная база дрона включает компоненты из США, КНР, Швейцарии, Тайваня, Японии, Германии и Великобритании.

Новая модификация "Герань-2" значительно повышает потенциал российских ударных платформ для борьбы с украинскими дронами-перехватчиками и самолетов ПВО.

Что известно о модернизации российского вооружения?