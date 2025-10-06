5 октября, около 14:30 на Львовщине нашли российский БпЛА "Герань" с не детонированной боевой частью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

Читайте также Массированная атака по Украине, взрывы в ряде городов из-за ракет и БпЛА: хронология 1320 дня войны

Когда "Герань" попала в Опоры?

Боевую часть российского беспилотника обнаружили после масштабного комбинированного массированного российского обстрела Львова. Враг ночью 5 октября применил дроны камикадзе, крылатые ракеты и "Кинжалы".

Опасный объект был оперативно ликвидирован соответствующими специалистами на месте происшествия.

Департамент гражданской защиты сообщает, что боевые действия и потенциальные диверсии не вызвали чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры и других системах жизнеобеспечения.

Что известно об атаке россиян на Львовщину 5 октября?