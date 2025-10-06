5 октября, около 14:30 на Львовщине нашли российский БпЛА "Герань" с не детонированной боевой частью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской ОГА.
Читайте также Массированная атака по Украине, взрывы в ряде городов из-за ракет и БпЛА: хронология 1320 дня войны
Когда "Герань" попала в Опоры?
Боевую часть российского беспилотника обнаружили после масштабного комбинированного массированного российского обстрела Львова. Враг ночью 5 октября применил дроны камикадзе, крылатые ракеты и "Кинжалы".
Опасный объект был оперативно ликвидирован соответствующими специалистами на месте происшествия.
Департамент гражданской защиты сообщает, что боевые действия и потенциальные диверсии не вызвали чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры и других системах жизнеобеспечения.
Что известно об атаке россиян на Львовщину 5 октября?
Во Львовскую область летело 78 БПЛА и 12 ракет. Наибольший удар подверглись Львовский и Стрыйский районы города. В Дрогобычском, Сиховском, Железнодорожном и Шепетовском также сообщили о попаданиях.
Враг целился в жилые дома, учебные и медицинские учреждения, гражданские промышленные объекты и в газотранспортную инфраструктуру области. Пострадал и храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ.
В результате обстрела погибла семья из четырех человек. Среди них 15-летняя девушка.
В общем оккупанты выпустили 549 средств воздушного нападения. Среди них аэробаллистические и крылатые ракеты, БпЛА типа "Шахед" и "Гербера". Враг нанес удары во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской и Винницкой областях.