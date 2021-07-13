7 лет, 4 месяца, 16 дней и ночей, – Геращенко отреагировал на отставку Авакова

13 июля 2021 , 19:38
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Источник:

фейсбук Антона Геращенко

Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. На это уже отреагировал его заместитель Антон Геращенко. Он поблагодарил коллегу за возможность вместе работать и учиться.

Геращенко прокомментировал отставку Авакова, подсчитал, сколько дней он был министром и выразил свою благодарность.

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Реакция Геращенко на отставку Авакова

2 694 дня на должности министра внутренних дел Украины. Это 7 лет, 4 месяца, 16 дней и ночей,
– написал заместитель главы МВД.

Он поблагодарил Авакова за "возможность работать вместе, учиться и делать добрые дела в пользу Украины".

Напомним, Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.

Обратите внимание!
Фракция "Слуга народа" планирует вечером 13 июля провести заседание по отставке министра. А 15 июля такую кадровую смену в правительстве на внеочередном заседании рассмотрит и Рада.

Отставка Арсена Авакова: что предшествовало


Провалы Авакова на посту / Инфографика 24 канала

Автор: Наталія Пристанська