7 лет, 4 месяца, 16 дней и ночей, – Геращенко отреагировал на отставку Авакова
13 июля 2021 , 19:38Читати новину українською
Источник:фейсбук Антона Геращенко
Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. На это уже отреагировал его заместитель Антон Геращенко. Он поблагодарил коллегу за возможность вместе работать и учиться.
Геращенко прокомментировал отставку Авакова, подсчитал, сколько дней он был министром и выразил свою благодарность.
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Реакция Геращенко на отставку Авакова
2 694 дня на должности министра внутренних дел Украины. Это 7 лет, 4 месяца, 16 дней и ночей,
– написал заместитель главы МВД.
Он поблагодарил Авакова за "возможность работать вместе, учиться и делать добрые дела в пользу Украины".
Напомним, Арсен Аваков 13 июля написал заявление об отставке с поста главы МВД.Обратите внимание!
Отставка Арсена Авакова: что предшествовало
- В кресле министра Аваков пробыл более 7 лет: его назначили еще в феврале 2014 года.
- О том, что он "засиделся" в должности периодически говорили активисты и отдельные депутаты.
- Летом 2020 года украинцы выходили на протесты, выражая свое недовольство работой главы МВД. Однако это не дало никаких результатов.
- В июне 2021 года слухи об отставке Авакова возобновились. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре 2021 года.
- Впоследствии в Офисе Президента опровергли эту информацию, назвав ее "традиционной политической забавой".