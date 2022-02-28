Геращенко заявил о провале 8-летней подготовки российской пропаганды к нападению на Украину
Источник:фейсбук Антона Геращенко
Стали известны причины информационного провала РФ в первые дни войны. Антон Геращенко считает, что кремлевская пропаганда 8 лет просто готовилась не к тому.
Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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По его словам, успех в Крыму, где некоторые местные действительно встречали их как защитников против "хунтов", а настроения на Донбассе, где безразлично кто придет – только не стреляют – сыграли злую шутку.
В Кремле, конечно, дураков нет, и они понимают, что это провал. Нет никакой "картинки". Но это также означает, что в ближайшие несколько часов кремлевская пропагандистская машина будет перестроена. Ищите коллаборантов и предателей,
– заявил Антон Геращенко.
Геращенко заявил, что российская армия нигде не встречала цветов, лишь пара местных мэров (Купянск) договорились о сотрудничестве.
"Отважусь к первоначальному успеху – срочно формировать и бросить в бой украинских граждан из Донецка, Луганска, Крыма, чтобы показать, что хотя бы видимость гражданского конфликта остается", – добавил советник министра.
По его мнению, в противном случае Кремлю в течение следующей недели будет довольно трудно объяснить населению России, почему все вдруг стало так плохо в экономике.
Поэтому ждем изменений не просто тактики, а всей стратегии пропаганды о войне в Украине. Скабеева и Симонян не предназначены сломать (тет, которые не ломаются) – они сломались. И они получили большое дело,
– добавил Геращенко.
К слову, Генассамблея Организации Объединенных Наций должна громко заявить о требовании от России остановить ее наступление на Украину. Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
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