Геращенко заявил о провале 8-летней подготовки российской пропаганды к нападению на Украину

Стали известны причины информационного провала РФ в первые дни войны. Антон Геращенко считает, что кремлевская пропаганда 8 лет просто готовилась не к тому.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

К теме Исторический момент: Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС

По его словам, успех в Крыму, где некоторые местные действительно встречали их как защитников против "хунтов", а настроения на Донбассе, где безразлично кто придет – только не стреляют – сыграли злую шутку.

В Кремле, конечно, дураков нет, и они понимают, что это провал. Нет никакой "картинки". Но это также означает, что в ближайшие несколько часов кремлевская пропагандистская машина будет перестроена. Ищите коллаборантов и предателей,

– заявил Антон Геращенко.

Геращенко заявил, что российская армия нигде не встречала цветов, лишь пара местных мэров (Купянск) договорились о сотрудничестве.

"Отважусь к первоначальному успеху – срочно формировать и бросить в бой украинских граждан из Донецка, Луганска, Крыма, чтобы показать, что хотя бы видимость гражданского конфликта остается", – добавил советник министра.

По его мнению, в противном случае Кремлю в течение следующей недели будет довольно трудно объяснить населению России, почему все вдруг стало так плохо в экономике.

Поэтому ждем изменений не просто тактики, а всей стратегии пропаганды о войне в Украине. Скабеева и Симонян не предназначены сломать (тет, которые не ломаются) – они сломались. И они получили большое дело,

– добавил Геращенко.

К слову, Генассамблея Организации Объединенных Наций должна громко заявить о требовании от России остановить ее наступление на Украину. Об этом сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.