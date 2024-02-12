Дом в Испании: депутат после расследования задекларировал имущество, которое скрывал годами

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов подал декларацию за 2022 год и впервые указал в разделе "Объекты недвижимости" испанские апартаменты. Вероятно, побудило его к этому журналистское расследование.

Депутат указал в декларации, что имеет дом площадью 120 квадратных метров и паркоместо. Их он приобрел еще в 2013 году за 8,7 миллиона гривен.

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Почему же нардеп не задекларировал виллу раньше

Заметим, что журналисты "Схем" еще в 2021-м году выяснили, что Герасимов и его жена Наталья Бухалова приобрели 2-этажный дом в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря в Испании. Но до сих пор нардеп не указывал этого ни в одной из своих деклараций.



Декларация Герасимова / Скриншот "Схем"

НАПК тоже интересовалось недвижимостью Герасимова

Для НАПК Герасимов объяснил, что подарил дом своей матери. Впрочем, в Нацагентстве установили, что сделка не была должным образом оформлена.



Собственно, факт недекларирования и сделка заключена ненадлежащим образом, стали поводом для открытия НАБУ уголовного производства в отношении Герасимова. Правда, в ноябре 2023 года дело закрыли в связи с истечением сроков привлечения к ответственности.