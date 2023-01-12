Путин ищет, кто из генералов принесет ему чудо, – политолог о ротациях в минобороны врага

Валерий Герасимов заменил Сергея Суровикина на должности командующего российскими войсками в Украине. Соответствующее кадровое решение объясняется определенной военной логикой, связанной с ходом войны, а также внутриполитической конъюнктурой.

Возможно второй фактор является более весомым в ротациях в российском минобороны. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко.

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"Тасует генеральскую колоду, а она – ограниченная"

Фесенко отметил, что Суровикин был фаворитом российского диктатора Владимира Путина. Однако глава Кремля снова в поисках.

Путин ищет, кто из его генералов может совершить чудо – кто в конце концов может принести ему победу в этой войне,

– заметил политолог.

Впрочем, никаких побед оккупационных войск в Украине нет. Следовательно, надежды Путина, возложенные на Суровикина, не оправдались. Поэтому российский диктатор снова начал "тасовать генеральскую колоду", которая к тому же ограниченная.

"Нет у него победных генералов. Он уже и того, и другого попробовал, а все равно не выходит", – сказал Фесенко.

Следовательно, российскому диктатору не остается ничего как "тасовать" тех, кто уже так или иначе руководил этой войной.

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Путин перевел ответственность персонально на Герасимова

Фесенко заметил, что сугубо по военной логике в этом кадровом решении есть определенное повышение ставок. Так, фактически Герасимов и до этого занимал высшую должность в военной иерархии России, поскольку хоть Сергей Шойгу и любит надевать мундиры, но является "гражданским" министром обороны.

Герасимов так или иначе руководит этой войной, но не отвечал персонально за "спецоперацию". Сейчас Путин возложил на Герасимова персональную ответственность,

– отметил политолог.

В то же время для Суровикина – это понижение в должности, ведь теперь он заместитель командующего российскими войсками в Украине. Для него это "символическое унижение", поскольку очевидно, что он не оправдал доверия Путина.

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Кроме того, по мнению Фесенко, соответствующая дополнительная функция для Герасимова может означать, что российский диктатор хочет сделать эту войну тотальной. Ведь теперь ею будет руководить глава генштаба, который контролирует не только военные действия, но и поставки ресурсов.

Путин показал Пригожину его место

В то же время с внутриполитической точки зрения это значит, что Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров, которые пытались влиять на кадровую политику, проиграли. Так, раньше они воевали с Александром Лапиным и достигли его отставки, а затем начали атаковать Герасимова. Однако здесь потерпели поражение, ведь его сделали командующим войсками страны-агрессора.

Это сигнал российским элитам и окружению Путина, которое сейчас очень боится Пригожина с его зэковской армией. Это демонстрация того, что не Пригожин сейчас руководит и определяет, кто на каких должностях будет, а сам Путин,

– сказал политолог.

Кстати, Лапина, которого ранее якобы сместили Пригожин с Кадыровым, назначили руководителем штаба сухопутных сил России. Это также свидетельство того, что нет усиления Пригожина.

По мнению Фесенко, результатом будет усиление борьбы и взаимной ненависти между "новыми силовиками", то есть Кадыровым и Пригожиным и "традиционными" – военными, фсб и т.д. Так, сейчас путинские пауки воюют в Украине, но вскоре могут воевать между собой в России.