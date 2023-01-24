Они сейчас шокированы из-за Украины, – Подоляк отреагировал на нытье Герасимова о войне

В России жалуются из-за войны против Украины. Так, глава оккупационных войск и генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов заявил, что они не ожидали такого масштаба войны и интенсивности боевых действий.

Так, это даже не недооценивание, россияне вообще ничего не знали об Украине. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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У России не получилось испугать Украину и теперь они в шоке

Захватчикам не нужно было заходить на территорию нашего государства, ведь только украинцы могут "сломать позвоночник" российскому шовинизму. Сейчас россияне находятся в состоянии аффекта, потому что их попытки и инструменты "испугать нас и поставить на колени" не сработали.

Россияне сейчас в шоке, потому что Украина говорит "нет". Президент Зеленский об этом не раз говорил: "Нет, теперь до конца". Теперь мы будем каждого из них доставать за то, что они сделали,

– подчеркнул советник главы ОП.

По его словам, у Герасимова будет возможность рассказать о гибридной войне, что он совершал в других странах: политических убийствах, финансировании терроризма, вмешательстве в политические процессы и т.д. Там он расскажет, почему вообще россияне планировали зайти с геноцидного типа войной и уничтожить украинцев.

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Раньше мир закрывал глаза на поведение России, сегодня так не будет

Россия любит заявлять якобы наше государство представляет для нее опасность. В то же время, именно Украина сегодня имеет право официально говорить, что рядом расположена агрессивная страна, которая должна избавиться частично от своего арсенала, а также ядерного оружия, потому что постоянно шантажирует мир.

Страна-агрессор не соблюдает международное право и межгосударственные договоры. Это нецивилизованное государство, не умеющее себя вести в цивилизованном мире.

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Раньше россияне могли прийти, нарушая международное право что-нибудь сделать, и это "проходило" для всего мира. Однако, если они что-то теряли, то вспоминали международное право и все слушались.

"Сегодня это уже не работает. Сегодня мало кого обходит, что там говорит Россия. Это эхо, которое Россия сама еще не поняла. Нет смысла слушать, что говорит или на что ссылается Россия, ведь это организованная преступная группировка", – подчеркнул Подоляк.

Россияне знают, что проиграют и напуганы

Россияне не соблюдают глобальное законодательство и должны за это отвечать. Они подсознательно понимают 3 вещи:

сполна понимают, что обязательно проиграют;

понимают, что будет ответственность, которой никогда не было в отношении России;

Украина будет держать это под очень придирчивым вниманием.

Украина в любом случае доведет это до конца и с точки зрения войны, и с точки зрения послевоенных юридических процессий. Все это будет и россияне подсознательно понимают и им страшно. Отсюда эти дикие заявления, что мы не стреляем, это на нас напали.

Они странно себя ведут. Психически здоровые люди так не говорят, мол, это на Россию напали, они, конечно, пытались захватить Киев, но это Киев на них напал. Вот почему с этими людьми нет смысла говорить или слушать,

– заметил советник главы ОП,

Украина уничтожает возможности россиян на Донецком направлении

В CNN написали, что наши партнеры советуют прекратить сражаться за Бахмут и сосредоточить внимание на наступлении на Юге. Впрочем, по словам Подоляка, это масштабная и интенсивная война, и здесь нет фиксации на каком-то конкретном населенном пункте.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ и Ставка Верховного Главнокомандующего рассматривают все сценарии, риски и возможности. Поэтому Украина исходит из необходимости решения тех или иных задач.

"Если мы говорим за Донецкое направление – Бахмут, Соледар, Авдеевку – сегодня там идет существенное уничтожение возможностей российской армии. Россия находится там в крайне невыгодном положении – она теряет всю свою боеспособность и ресурсность", – отметил советник главы ОП.