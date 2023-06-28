Гендиректор Укроборонпрома в 31 год: что известно о Германе Сметанине

Новым гендиректором Укроборонпрома стал Герман Сметанин. Сейчас ему 31 год.

Среди главных задач Сметанина будет нарастить производство боеприпасов и военной техники. 24 Канал подробнее расскажет, что известно о новом главе Укроборонпрома.

Обратите внимание Зеленский подписал указ: Юрий Гусев покидает пост гендиректора Укроборонпрома

Кто такой Герман Сметанин

Герман Сметанин родился в 1993 году в Харькове. Он получил специальность инженера-конструктора колесно-гусеничных транспортных средств в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете.

Позже освоил специальность менеджера по управлению оборонно-промышленного корпуса в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

С 2014 по 2015 год Сметанин работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения – оно является частью Укроборонпрома. А позже – главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода.

В 2020 – 2021 годах Сметанин работал директором по производству ГП "Завод имени Малышева". С апреля 2021 года по апрель 2023 года – был директором Государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод".

В апреле 2023 года Кабмин назначил Сметанина генеральным директором Государственного предприятия "Завод имени Малышева".



Герман Сметанин / фото из фейсбука Сметанина

Напомним, что 27 июня Юрий Гусев покинул должность генерального директора Укроборонпрома. Это произошло после подписания указа Владимиром Зеленским. В нем говорится, что Гусева увольняют с должности "согласно поданному заявлению".