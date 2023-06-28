Правительство сменило главу Укроборонпрома: кто им стал
Источник:Александр Камышин
Кабмин назначил нового генерального директора Укроборонпрома. Им стал Герман Сметанин – руководитель харьковского Завода имени Малышева.
Министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщил, какие задачи будут стоять перед Сметаниным.
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От Сметанина ожидают трансформацию предприятия
Кабмин назначил новым гендиректором Укроборонпрома Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов,
– сообщил Камышин.
Он рассказал, что перед Германом Сметаниным стоит три главные задачи:
- Нарастить производство боеприпасов и военной техники,
- Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру,
- Трансформировать Укроборонпром.
Камышин пообещал, что будет поддерживать Сметанина и помогать на пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия.
Днем ранее с должности уволили Гусева
27 июня на сайте Офиса Президента появился указ Владимира Зеленского, в котором говорится о том, что Юрия Гусева уволили с должности гендиректора Укроборонпрома "согласно поданному заявлению".
Гусев пробыл на этом посту более 2 лет. Он был назначен гендиректором предприятия 3 декабря 2020 года.