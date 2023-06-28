Правительство сменило главу Укроборонпрома: кто им стал

Кабмин назначил нового генерального директора Укроборонпрома. Им стал Герман Сметанин – руководитель харьковского Завода имени Малышева.

Министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщил, какие задачи будут стоять перед Сметаниным.

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От Сметанина ожидают трансформацию предприятия

Кабмин назначил новым гендиректором Укроборонпрома Германа Сметанина. Молодой прогрессивный лидер. Прошел свой путь в ОПК от инженера до руководителя заводов,

– сообщил Камышин.

Он рассказал, что перед Германом Сметаниным стоит три главные задачи:

Нарастить производство боеприпасов и военной техники,

Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру,

Трансформировать Укроборонпром.

Камышин пообещал, что будет поддерживать Сметанина и помогать на пути трансформации крупнейшего оборонного предприятия.

Днем ранее с должности уволили Гусева

27 июня на сайте Офиса Президента появился указ Владимира Зеленского, в котором говорится о том, что Юрия Гусева уволили с должности гендиректора Укроборонпрома "согласно поданному заявлению".

Гусев пробыл на этом посту более 2 лет. Он был назначен гендиректором предприятия 3 декабря 2020 года.