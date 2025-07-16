Герман Сметанин возглавит Укроборонпром, –Зеленский

В среду, 16 июля, президент Зеленский назначил нового главу Укроборонпрома. Им станет Герман Сметанин.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

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Что известно о назначении Германа Сметанина?

Возглавить Укроборонпром назначен Герман Сметанин. По словам Зеленского, перед новым руководством стоит четкая задача – нарастить объемы производства украинского вооружения.

Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях – около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства,

– сообщил Зеленский.

Президент отметил необходимость увеличить этот уровень до 50% в течение первых шести месяцев работы нового правительства.

"Министерство обороны проведет аудит всех договоренностей с нашими партнерами. Это и поставки по программам помощи, а также инвестиции в наше украинское производство оружия, все наши совместные проекты. Мы максимально все ускоряем", – добавил президент.

Он также подчеркнул, что расширение собственных производственных возможностей позволит "вытолкнуть войну на территорию России". Там должно чувствовать, что совершила российская армия и руководство.

К слову, президент Владимир Зеленский подписал документы Верховной Раде о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны.