В Германии арестовали британца за шпионаж на Россию

В немецком Потсдаме 10 августа арестовали британца, который шпионил на Россию. Известно, что он работал в посольстве Великобритании в Берлине.

Британец передавал информацию спецслужбам России

Дома и на работе Дэвида С. правоохранители провели обыски. Заметим, он не дипломат, в посольстве подозреваемый был наемным работником.

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С российской спецслужбой мужчина сотрудничал минимум с ноября 2020 года. Известно об 1 факте передачи информации россиянам за вознаграждение в виде наличных. Кстати, прокуроры не рассказали, на какую именно спецслужбу работал Дэвид С.

Заметим, дело расследовали совместно немецкие и британские правоохранители.

Что известно о шпионе

Британская полиция уже подтвердила арест своего гражданина. В Лондоне заявили, что ему 57 лет. Однако других подробностей пока не сообщается.