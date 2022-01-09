В Германии десятки тысяч человек вышли на антикарантинные акции протестов
9 января 2022 , 11:56Читати новину українською
Источник:DPA
Во многих немецких городах 8 января состоялись протесты тех, кто выступает против карантинных ограничений. В то же время свои контрдемонстрации провели сторонники мер борьбы с пандемией.
Антикарантинные акции протестов
По данным полиции, количество коронаскептиков достигало около 30 тысяч человек. Их призвали надевать маски и соблюдать дистанцию согласно правилам, но многие игнорировали просьбы.
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Правоохранители рассказали подробнее, в каких городах состоялись антикарантинные акции протестов.
- Гамбург – 13 700 человек;
- Дюссельдорф – 4 тысячи человек;
- Франкфурт – около 8 тысяч;
- Вецлар – 2 тысячи человек;
- Трири – около 6 тысяч;
- Шверин – около 1 600 человек;
- Магдебург – 5 тысяч человек;
- Регенсбург – 2 700 человек;
- Ансбах – 2 тысячи человек.
Мероприятия сторонников борьбы с COVID-19
В Германии в субботу также состоялись контрдемонстрации протестам против карантина.
- около 2 500 человек вышли в городке Минден,
- в Эрфурте тысяча человек проявили свою поддержку демократии и мерам против пандемии.
- в Вецларе произошли дополнительные контрдемонстрации с 500 людьми;
- Трири – с сотней человек.
Протесты антивакцинаторов в мире
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- В австралийском Мельбурне в очередной раз состоялись массовые протесты против "зеленых паспортов".
- Румынские ультраправые протестующие выступили против "зеленых сертификатов" на рабочих местах. Сотни людей собрались на акцию во вторник, 21 декабря, в Бухаресте.