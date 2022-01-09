В Германии десятки тысяч человек вышли на антикарантинные акции протестов

Во многих немецких городах 8 января состоялись протесты тех, кто выступает против карантинных ограничений. В то же время свои контрдемонстрации провели сторонники мер борьбы с пандемией.

Антикарантинные акции протестов

По данным полиции, количество коронаскептиков достигало около 30 тысяч человек. Их призвали надевать маски и соблюдать дистанцию согласно правилам, но многие игнорировали просьбы.

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Правоохранители рассказали подробнее, в каких городах состоялись антикарантинные акции протестов.

Гамбург – 13 700 человек;

Дюссельдорф – 4 тысячи человек;

Франкфурт – около 8 тысяч;

Вецлар – 2 тысячи человек;

Трири – около 6 тысяч;

Шверин – около 1 600 человек;

Магдебург – 5 тысяч человек;

Регенсбург – 2 700 человек;

Ансбах – 2 тысячи человек.

Мероприятия сторонников борьбы с COVID-19

В Германии в субботу также состоялись контрдемонстрации протестам против карантина.

около 2 500 человек вышли в городке Минден,

в Эрфурте тысяча человек проявили свою поддержку демократии и мерам против пандемии.

в Вецларе произошли дополнительные контрдемонстрации с 500 людьми;

Трири – с сотней человек.

Протесты антивакцинаторов в мире

Сразу в нескольких крупных городах Италии 13 ноября граждане устроили протесты против коронавирусных ограничений и введения обязательных "зеленых паспортов".

В австралийском Мельбурне в очередной раз состоялись массовые протесты против "зеленых паспортов".

Румынские ультраправые протестующие выступили против "зеленых сертификатов" на рабочих местах. Сотни людей собрались на акцию во вторник, 21 декабря, в Бухаресте.

В Дрездене зажгли свечи, чтобы почтить память тех, кто погиб от COVID-19.