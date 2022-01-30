В Германии назвали сроки решения относительно сертификации "Северного потока-2"

В Германии рассказали, что российский газопровод "Северный поток-2" сертифицируют еще не скоро. Сейчас процесс остановили, потому что труба не соответствует нормам Европейского Союза.

Недавно "Газпром" создал в Германии дочернюю компанию. Однако, по словам президента Федерального сетевого агентства Йохена Хоманнце, это не ускорит сертификацию "Северного потока-2".

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Создание дочерней компании внесли в торговый реестр, но дальнейших шагов нет.

Завершение (сертификации "Северного потока-2" – 24 канал) вряд ли будет возможно в первом полугодии 2022 года,

– сказал Хоманнце.

Что известно о дочерней компании "Газпрома"

"Газпром" создал отдельную компанию для немецкого участка "Северного потока-2". Такое требование для сертификации поставил немецкий регулятор. Новая компания Gas for Europe GmbH станет владельцем:

54-километрового участка газопровода, расположенного в немецких территориальных водах,

береговых объектов в городе Любмин.

Последние новости о "Северном потоке-2":

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заверила, что российский газопровод не заработает, если Кремль введет свои войска в Украину.

В Германии готовы ввести санкции против "Северного потока-2" в случае российской эскалации.

Министр экономики Германии Роберт Хабек подчеркнул, что его страна не будет платить компенсацию, если трубу не сертифицируют.

В нашем Министерстве энергетики заверили, что Украину пригласят к процессу сертификации "Северного потока-2", когда соответствующий вопрос будет рассматривать Еврокомиссия.

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