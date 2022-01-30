В Германии назвали сроки решения относительно сертификации "Северного потока-2"

30 января 2022 , 18:51
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Источник:

RND

В Германии рассказали, что российский газопровод "Северный поток-2" сертифицируют еще не скоро. Сейчас процесс остановили, потому что труба не соответствует нормам Европейского Союза.

Недавно "Газпром" создал в Германии дочернюю компанию. Однако, по словам президента Федерального сетевого агентства Йохена Хоманнце, это не ускорит сертификацию "Северного потока-2".

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Создание дочерней компании внесли в торговый реестр, но дальнейших шагов нет.

Завершение (сертификации "Северного потока-2" – 24 канал) вряд ли будет возможно в первом полугодии 2022 года,
– сказал Хоманнце.

Что известно о дочерней компании "Газпрома"

"Газпром" создал отдельную компанию для немецкого участка "Северного потока-2". Такое требование для сертификации поставил немецкий регулятор. Новая компания Gas for Europe GmbH станет владельцем:

  • 54-километрового участка газопровода, расположенного в немецких территориальных водах,
  • береговых объектов в городе Любмин.

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Автор: Софія Мінджоса