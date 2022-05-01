В Германии назвали условие, при котором будут поставлять в Украину танки
Источник:Bild am Sonntag
Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор отстаивает свою позицию, чтобы не поставлять танки для Украины. Однако он не исключает, что будут отправлять технику впоследствии.
Об этом Шольц сказал в интервью изданию Bild am Sonntag. Он понимает, что его политические рейтинги падают, но не хотят менять свой взгляд на поставки вооружения в Украину.
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Чего ждет Шольц
По словам канцлера, он не может руководствоваться только рейтингом в вопросах войны и мира. Шольц опасается, что может начаться масштабная война НАТО с Россией. Однако он отметил, что Берлин может дать разрешение на поставку оружия, которое просит руководство Украины.
Я быстро принимаю свои решения и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным действиям и односторонним действиям Германии,
– заявил Шольц.
Пока известно, что Киев просит у Германии танки Leopard. Шольц подтвердил, что пока Соединенные Штаты Америки и другие страны не будут посылать в Украину ни боевые танки, Германия также этого не будет делать. Канцлер придерживается принципа "все или никто" по поставке оружия Украине.
Заметьте – ситуация с вооружением Украины: смотрите видео
Позиция Германии: последние новости
- Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину. В частности, Бундестаг 28 апреля принял предоставление Украине тяжелого вооружения.
- Однако известно, что Германия блокировала санкции против России. Поэтому 23 апреля депутаты Европарламента написали письмо для Шольца. Они просят разблокировать введение эмбарго на российские нефть, газ и уголь.
- Шольц считает, что лучше всего помогать Украине оружием советского образца. По его словам, чтобы пользоваться ею, не нужно тратить время на дополнительные учения. Канцлер также добавил, что запасы Бундесвера (Вооруженных сил Германии) на поставку вооружения почти исчерпаны.
- Противоречивая и нерешительная позиция нынешнего канцлера может стоить ему должности, поскольку Шольца критикует не только оппозиция, но и собственная коалиция.
- Лидер профсоюзной парламентской группы Иоганн Вадепхул, отвечающий за внешнюю и оборонную политику, заявил, что если Шольц продолжит блокировать предоставление тяжелого оружия Украине, то пусть ждет соответствующую заявку от Христианского демократического союза.