В Германии не хотят связывать "Северный поток-2" и российскую агрессию

Министерство обороны Германии считает, что вопрос "Северного потока-2" – сугубо экономический. Там призвали не связывать газопровод с конфликтом между Украиной и Россией.

Соответствующее заявление о "Северном потоке-2" и агрессии России в интервью изданию сделала глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт.

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Российские газопровод и агрессия

Нам не нужно втягивать это (тему "Северного потока-2" – 24 канал) в этот конфликт,

– заявила Ламбрехт.

Она добавила, что конфликт между Украиной и Россией, а фактически войну России на Донбассе и подготовку к дальнейшей агрессии, нужно решить через переговоры. Мол, сейчас есть соответствующая возможность.

Глава немецкого ведомства также подчеркнула, что не стоит использовать для поиска решений "проекты, которые с этим совсем не связаны". "Это не удастся", – резюмировала чиновница.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон работает с коллегами в Германии и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы трубопровода.

"Северный поток-2": последние новости

Чтобы российский газопровод запустили, он должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе, в частности соответствовать правилам Третьего энергопакета.

В ноябре 2021 года Германия остановила сертификацию газопровода. Ее возобновят, когда газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Несмотря на отсутствие разрешений, "Северный поток-2" наполняют газом.

Представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что российский газопровод могут остановить. В частности, такой вариант будут рассматривать в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

В то же время в Вашингтоне сенатор от Демократической партии Марк Уорнер заявил, что новые санкции против газопровода якобы будут предательством главного партнера США – Германии.

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