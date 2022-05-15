Германии нужно еще немного времени, но она уже поняла, что российский газ – оружие, – Кулеба

Германия понимает катастрофические последствия зависимости от российского газа и стремится разорвать ее. Вероятно, Германия поддержит газовое эмбарго против России.

Германия понимает последствия зависимости от газа России

Об этом сообщил министр МИД Дмитрий Кулеба, он считает, что Германии нужно больше времени, чтобы окончательно прийти к эмбарго российского газа.

Внимание Договоренность будет, – Боррель о нефтяном эмбарго против России

Еще два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против России невозможно, а сейчас Германия является одним из ведущих государств, "проталкивающим" нефтяное эмбарго.

– подчеркнул Кулеба.

Кулеба предположил, что Германия уже приняла решение

Министр отметил, что после переговоров с Германией у него создалось четкое впечатление, что принципиальное политическое решение о том, что зависимость Германии от российского газа является огромной проблемой и эта зависимость должна быть разорвана – уже принято.

Германия наконец-то осознала, что российский газ это оружие. Бьющее оружие, которое Россия держит у виска Украины, Германии и любой другой европейской страны,

– добавил Дмитрий Кулеба.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц вчера, 14 мая, заявил, что Германия станет независимой от российских нефти и угля еще в этом году.

Украина все равно получит статус кандидата в ЕС

Нефтяное эмбарго должно войти в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Впрочем, несколько стран, в частности Венгрия , пытаются блокировать это решение.

Дмитрий Кулеба рассказал о результатах обсуждений с немцами темы кандидатства на членство Украины в Европейском Союзе. По его словам, у них была "рациональная дискуссия".

Это все равно произойдет. Это неизбежно. Украина получит статус кандидата рано или поздно. Мы хотим, чтобы это произошло в конце июня. Выбор перед немецкими элитами прост: либо возглавить этот процесс – вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет, но без вашего участия,

– добавил Кулеба.

К слову, недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не знает, когда Украина может вступить в Евросоюз из-за войны, которую развязала Россия. В то же время она отметила, что украинское государство принадлежит к европейскому дому.

Однако Украина продолжает уверенно двигаться вперед на пути к вступлению в Европейский Союз. В частности, украинский МИД плодотворно работает над этим. Сейчас Дмитрий Кулеба объясняет два важных момента:

Дмитрий Кулеба решил прояснить несколько моментов по евроинтеграции Украины, а именно:

ни в коем случае речь не идет о мгновенном вступлении в ЕС без прохождения определенного пути;

наше государство не пытается перепрыгнуть через чью-то голову и оставить тех, кто уже ждет членства, позади.

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