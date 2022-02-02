В Германии объяснили, как помогают ВСУ вместо того, чтобы предоставить вооружение

В Берлине отказываются предоставлять Украине оружие на фоне угрозы нового нападения России. В то же время там отметили, что помогают нашему государству по-другому.

Говорится, в частности, об обучении украинских военных в Германии. Такое заявление во время брифинга 2 февраля сделал Арне Коллатц, представитель Минобороны страны.

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Берлин говорит об интенсивном сотрудничестве с Украиной

В немецком оборонном ведомстве подчеркнули, что на протяжении длительного времени интенсивно сотрудничают с Украиной в профессиональном плане. С 2014 года между странами действуют двусторонние программы, в частности – по подготовке кадров высшего командного состава. Кроме этого, они касаются и оказания консультативной помощи.

Сколько офицеров ВСУ сейчас учат в Германии

Коллатц отметил, что уже 551 представитель украинских вооруженных сил успешно прошел обучение в Германии.

Представитель немецкого ведомства уточнил, что по состоянию на февраль 2022 года свою квалификацию в Германии повышают 5 военных Вооруженных сил Украины. По его словам, это "очень высокопоставленные офицеры", которые проходят подготовку в академии Генштаба или медицинских учреждениях Бундесвера.

Германия не хочет поставлять Украине оружие: что известно

В начале 2022 года глава немецкого МИД Анналена Бербок посетила Киев. Там она заявила, что Германия не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине.

Впрочем, в целом в Берлине допускают предоставление оружия Украине, но пока надеется на переговоры с Россией. "Мы поддерживаем ВСУ нелетальными компонентами", – подчеркнули в одной из партий.

Зато Германия запланировала передать Украине 5 000 защитных военных касок. Министр обороны Алексей Резников жестко ответил, что об этом никто не просил.

Чиновник раскритиковал блокирование Германией поставки оружия в Украину через НАТО. Он считает позицию тамошней власти "очень несправедливой".

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