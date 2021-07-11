В Германии впервые в истории объявили чрезвычайную ситуацию из-за кибератак

Власти района Анхальт-Биттерфельд в Германии объявили чрезвычайное положение в округе Саксония-Ангальт. Это сделали из-за многочисленных кибератак на регион.

Это впервые, когда атака хакеров привела к введению ЧП. Из-за киберпреступлений серверы местной администрации не могут работать.

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Вследствие этого население не имеет возможности получать социальные выплаты. По словам представителя местной власти, округ почти полностью парализован: "так будет продолжаться в течение ближайшей недели".

Для чего объявили ЧС

Население округа составляет примерно 157 тысяч человек.

Сейчас на месте атак хакеров находятся специалисты Федерального управления по информационной безопасности. Согласно их подозрениям, вероятно речь идет о случае шантажа.

НС ввели именно для того, чтобы в случае необходимости быстро отреагировать. Дальнейшие действия нападений, как утверждают специалисты, невозможно предугадать.

Кибератаки в округе: что известно

Хакеры атаковали компьютерную систему администрации района во вторник, 6 июля.

Подробности о нападавших пока не разглашают.

В то же время, по информации местных властей, несколько серверов заразили из неизвестного источника.

Критически важные системы отключили от сети, чтобы предотвратить отток данных.