Миллиарды евро: в Германии оценили восстановление после разрушительных наводнений

Германия понесла огромные убытки из-за разрушительных наводнений, которые накрыли страну. Стоимость восстановления пострадавших регионов будет стоить миллиарды евро.

Кроме этого, до сих пор продолжаются поиски пропавших без вести. Об этом заявил министр внутренних дел Горст Зеегофер.

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Восстановление после наводнений в Германии оценили в миллиарды евро

Сейчас вода в стране постепенно отступает. Поэтому власти оценили убытки, которые нанесли масштабные ливни. В частности наводнения повредили дорожную и железнодорожную сеть в регионе, восстановление которых обойдется в около 2 миллиардов евро.

Это исключительная ситуация, которую мы можем преодолеть лишь упорным трудом и огромными национальными усилиями,

– отметил глава МВД Германии.

Впрочем, местные жители раскритиковали заявления властей. По их словам, можно было бы предотвратить катастрофу. К тому же якобы население не предупредили достаточно рано.

Больше всего от наводнений пострадал район Арвайлере. Из-за мощных потоков воды погибли 117 человек, а общее число погибших по всей Германии – 160 человек.

Также из-за угрозы разрушительных последствий были вынуждены остановить производства ряд крупных компаний. Среди них:

поставщик автозапчастей ZF;

энергетическая компания RWE;

компания по переработке меди Aurubis.

Европу накрыли смертельные наводнения: главное