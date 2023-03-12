Пользователи обвалили рейтинг гостиницы в Германии, где избили украинского военного
Охранник гостиницы в городе Франкфурт-на-Майне родом из Чечни избил украинского военного, приехавшего в Германию на лечение. Впоследствии стало известно, что пользователи интернета обрушили рейтинг этого отеля.
В воскресенье, 12 марта, инцидент с избиением воина ВСУ в отеле Roomers получил особую огласку, однако, как известно, случился он за несколько дней перед этим. Напал на защитника, приехавшего в Германию на реабилитацию, охранник кавказской национальности из-за "неподходящего дрескода" солдата.
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Рейтинг отеля обрушился
Собственно заметим, что украинский защитник "посмел появиться" в ресторане гостиницы в военной форме, из-за чего возник конфликт с персоналом. В результате столкновения охранник, который, как впоследствии оказалось, из российской Чечни, сломал челюсть защитнику и нанес ему удары, которые привели к сотрясению мозга.
Как ни странно, пользователей сети не заставили себя ждать с реакцией – они начали оставлять гневные отзывы на странице отеля, в частности, в Google, из-за чего рейтинг заведения резко упал, – информирует 24 Канал.
Рейтинг отеля Roomers в Google / Скриншот 24 Канала (сделан 12.03.23 около 22:20)
Вы также можете оценить "профессионализм" персонала отеля Roomers, перейдя по ссылке. Очевидно, что этот инцидент с избиением украинского военного во Франкфурте-на-Майне не должен остаться незамеченным.
Где именно находится гостиница, в которой избили воина ВСУ: смотрите на карте
Другие детали этого инцидента
- Генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк в комментарии СМИ подтвердил то, что телохранитель кавказской национальности избил украинского воина. Однако первыми об этом сообщили в фейсбук-сообществе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне".
- Костюк констатировал, что консульство делает все возможное, чтобы получить от полиции видео, на котором видно, как произошел конфликт. Вместе с тем он отметил, что пострадавшего воина ожидает операция в ближайшие дни.
- Также следует сказать, что в Германии, согласно законодательству, можно ходить в военной форме, только имея специальное разрешение. Это пока все, что известно об этом скандале по состоянию на вечер 12 марта.