В Германии предостерегли от раскола Запада из-за вопросов оружия для Украины

27 января 2022 , 14:38
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Источник:

DPA

Министерство иностранных дел Германии вновь высказалось о поставке оружия Украине. Анналена Бербок заявила, что споры по этому поводу не должны внести раскол между странами Запада.

Бербок, комментируя вопросы поставки Украине оборонительного оружия, отметила, что самым мощным оружием было и остается единство.

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Мы должны позаботиться, чтобы то давление, которое мы создали вместе (на Россию – 24 канал), работало,
– заявила Бербок.

Она добавила, что важно сопротивляться "всем внешним попыткам разделить нас", имея в виду страны Запада.

"Украина знает, что мы делаем и какая наша позиция", – добавила Бербок. Она напомнила, что Германия является крупнейшим двусторонним донором для Украины, даже больше, чем США.

Министр также сообщила, что Берлин поддерживает переговоры по продолжению транзита газа, занимается инвестициями в возобновляемую энергетику и поддерживает Украину в борьбе с пандемией коронавируса.

Бербок подчеркнула, что общей целью Запада остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины. Ведь любая новая агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия – политические, стратегические и экономические.

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Автор: Наталія Пристанська