В Германии открыли дело против экс-охранника лагеря советских военнопленных

Генеральная прокуратура Германии открыла дело против бывшего охранника, который ранее служил в лагере VI C Bathorn. Сейчас уже 95-летнего мужчину подозревают в соучастии в убийстве.

Жителя Баварии обвиняют в том, что с октября 1943 по апрель 1945 года он служил в стационарном лагере VI C Bathorn. Там погибло множество советских военнопленных.

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Прежде чем открыть дело, следователи провели предварительную работу, которая продолжалась более 2 лет. Впоследствии суд приравнял катастрофические условия в нацистских концлагерях к тем, которые существовали в некоторых лагерях военнопленных.

Только после этого Генеральная прокуратура Германии открыла дело против экс-охранника. Пока неизвестно, какое именно наказание ему может грозить.

По разным оценкам , во время Второй мировой войны в плен попали от 5,3 до 5,6 миллиона советских солдат, от 2,6 до 3,3 миллиона из них умерли.

Сейчас в Германии ведут предварительное расследование о преступлениях в лагерях советских военнопленных в отношении 6 человек.