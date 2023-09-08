В Германии якобы напали на мальчика из-за украинского языка: что произошло на самом деле

На мосту в городе Айнбек, что в Нижней Саксонии, якобы напали на 10-летнего мальчика из-за того, что он "говорил по-украински". На самом же деле полиция установила, что ранения ребенок получил при других обстоятельствах.

Инцидент произошел 26 августа. Тогда сообщали, что якобы россиянин, сторонник "русского мира", сбросил мальчика с моста в канал.

Смотрите также Спас подругу ценой собственной жизни: в Польше погиб 14-летний украинец

Полиция установила новые детали

Прокуратура города Гёттинген, которая проводит расследование по делу о нападении на украинского мальчика, 7 сентября сообщила – версия, что русскоязычный мужчина сбросил ребенка с моста, не подтвердилась. Следствие установило, что ребенок получил ранения во время игры в канале. Предполагается, что мальчик мог травмироваться обломком разбитого стекла или другим острым предметом.

Однако спор с мужчиной действительно был. Дети играли в самом канале и в шутку выкрикивали бранные слова. Это услышал мужчина и решил подойти к ним. Он обратился к ним на русском языке, который они поняли. Русскоязычный мужчина начал ссориться и жаловаться на детей, будто бы "они его разозлили". После этого 10-летний мальчик начал вылезать из канала через опоры моста. В тот момент, вероятно, мужчина и дернул ребенка за футболку.

Мальчик считает, что его толкнули в воду. Немецкая полиция считает, что ребенок просто потерял равновесие и оказался в воде. Правоохранители утверждают, что мальчик не упал в воду и подчеркнули, что глубина канала всего 20 сантиметров.

Также в прокуратуре сообщают, что мужчина действительно бросал бутылку в сторону ребенка. Однако следствие не установило, было ли это сделано намеренно, попала ли она в мальчика. Кроме того, полиция тщательно не проверяла тот факт, что конфликт мог вспыхнуть из-за языка.

Дело закроют

Основная версия следствия была "покушение на убийство". Она базировалась на свидетелях, словах пострадавшего мальчика и следах крови на опорах моста. Также были справки о ранах и травмах из больницы. Однако в прокуратуре заявили, что первые показания мальчика якобы были ложными. Как утверждают правоохранители, ребенок якобы боялся реакции родителей, поскольку получил ранения и запачкал вещи.

В прокуратуре сообщили, что новые данные по делу все кардинально меняют, поэтому, вероятно, производство закроют.

Вместе с тем, в полиции не сообщили, установили ли личность русскоговорящего мужчины.