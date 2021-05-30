В Германии судят мужчину, который прятал дома танк и торпеду

В Германии 84-летний мужчина хранил в подвальном помещении собственного дома оружие и технику времен Второй мировой войны. В его коллекции был танк, зенитная установка и торпеда.

Все это тяжелое вооружение правоохранители обнаружили еще в 2015 году. И вот в пятницу, 28 мая 2021 года, в городе Киль начался судебный процесс над пожилым гражданином.

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Танк и торпеда в подвале

Прокуратура обвинила 84-летнего мужчину в хранении оружия и техники времен Второй мировой войны. В подвале его дома обнаружили:

танк;

торпеду;

зенитную установку;

полуавтоматические и автоматические пистолеты;

минометные пулеметы;

автоматы;

более 1000 патронов.

Отмечается, что обыски превратились в двухдневную операцию. 20 солдатам понадобилось около 9 часов, чтобы извлечь танк, который весил почти 40 тонн, из подвала.