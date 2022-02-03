В Германии заблокировали вещание Russia Today: Россия угрожает ответом
Источник:германский регулятор государственных СМИ
В Германии пропагандистские кремлевские каналы из группы Russia Today не будут работать. Об этом решении сообщили в die medienanstalten – это регулятор деятельности германских государственных СМИ.
Как говорится в сообщении на сайте регулятора, комиссия по лицензированию и надзору за СМИ 1 февраля запретила вещание на территории страны RT DE (Russia Today Deutschland). Причем как через Интернет, так и через спутники.
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Каналу RT DE не предоставили лицензию на вещание в Германии (такое решение принял государственный регулятор 1 февраля). Но, что удивительно, российский вещатель и не подавал на это заявку.
Вот интересный факт: ранее немецкоязычный RT транслировал свои программы в Германии на основании лицензии, выданной в очень дружественной России стране – Сербии.
Но германское законодательство такого не разрешает, если офис компании расположен на ее территории (а он в Берлине).Справка: Russia Today – созданная в 2005 году государственная многоязычная телекомпания, как пишет Википедия, ориентированная на заграницу. Ее полностью финансирует Кремль, поэтому в эфирах каналов RT звучит главным образом прокремлевская пропаганда.
Российское правительство пригрозило ответом
В российском МИД отреагировали на решение германского регулятора по запрету работы RT DE.
- Кремль угрожает судиться против германских вещателей.
- А еще – заблокировать германские СМИ в России.
У нас нет другого выбора, кроме как начать реализацию ответных мер по аккредитованным в России германским СМИ,
– заявили россияне.
К слову, в эти же дни:
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