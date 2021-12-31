В Германии запретили фейерверки на Новый год: немцы бросились за ними в Польшу

В Германии уже второй год продавать фейерверки нельзя. Это связано с ограничениями из-за COVID-19 (для предотвращения массовых скоплений людей).

А также для уменьшения нагрузок на больницы, куда часто попадают на праздники люди с ожогами и другими пиротехническими травмами. К слову, в новогоднюю ночь в Германии нельзя собираться группами более 10 человек, даже если они вакцинированы. Клубы и дискотеки не будут работать, а рестораны – только при определенных условиях.

Тем временем в Украине Почти 300 мероприятий: в КГГА утвердили программу новогодних празднований в Киеве

Немцы едут в Польшу за фейерверками вопреки запрету

Как с этим всем местные будут праздновать – пока неизвестно. А вот по фейерверкам немцы пытаются нарушать правительственный запрет накануне празднования Нового года, и массово направляются через границу в польские магазины. Там даже очереди образовались на несколько часов ожидания.

Примечательно, что полиция завозить из Польши пиротехнику не запрещает (до 50 килограммов на один автомобиль).

С другой стороны, социологические опросы говорят, что 66% немцем поддержали решение запретить продажу фейерверков.

Впрочем, от этого страдает немецкий бизнес:

Производители фейерверков получают до 95% годового оборота обычно за последние три дня года.

Тем временем 30 тысяч тонн фейерверков лежат на немецких складах – бизнес надеется, что продаст их в 2022.

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