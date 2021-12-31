А також і задля зменшення навантажень на лікарні, куди часто потрапляють на свята люди з опіками та іншими піротехнічними травмами. До слова, у новорічну ніч у Німеччині не можна збиратися гуртами понад 10 людей, навіть якщо вони всі вакциновані. Клуби та дискотеки не працюватимуть, а ресторани – тільки за певних умов.

Тим часом в Україні Майже 300 заходів: у КМДА затвердили програму новорічних святкувань у Києві

Німці їдуть до Польщі по феєрверки всупереч забороні

Як із цим місцеві святкуватимуть – наразі невідомо. А от щодо феєрверків німці намагаються порушувати урядову заборону напередодні святкування Нового року, і масово прямують через кордон до польських магазинів. Там навіть черги утворилися на кілька годин очікування.

Примітно, що поліція завозити з Польщі піротехніку не забороняє (до 50 кілограмів на один автомобіль).

З іншого боку, соціологічні опитування кажуть, що 66% німців підтримали рішення заборонити продаж феєрверків.

Утім, від цього страждає німецький бізнес:

Виробники феєрверків отримують до 95% річного обороту зазвичай упродовж останніх трьох днів року.

Тим часом 30 тисяч тонн феєрверків лежать на німецьких складах – бізнес сподівається, що продасть їх у 2022.

Кілька порад до теми:

Небезпека новорічних феєрверків для собак: як захистити улюбленця.

Щоб ялинка не стала ватрою: рятувальники розповіли, як убезпечитися від пожежі.

І цікаве відео про те, скільки українці збиралися витрачати на новорічний стіл

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