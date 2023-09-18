Германия анонсировала пакет военной помощи Украине на 400 миллионов евро

Украина получит больше боеприпасов, ракет, бронетехники. Об этом пишет Bild.

Новый пакет обещает министр обороны Борис Писториус. Уже завтра, 19 сентября, состоится новое заседание "Рамштайн". Сам Писториус не будет присутствовать, поскольку заболел коронавирусом, но он отправит представителей.

Читайте также: Назвала Си Цзиньпина диктатором: в Китае возмущены словами главы МИД Германии

Какую помощь ожидать

Как говорит Писториус, боеприпасы – это то, в чем Украина нуждается больше всего. Так что их будет больше – это взрывные боеприпасы, минометные боеприпасы, минные ракеты.

Германия поможет с защищенными автомобилями и системами разминирования, а также отправит одежду, электрические и тепловые генераторы, ведь зима уже близко.

Будут ли Taurus

На вопрос, почему речь не идет о ракетах Taurus, Писториус ответил очень размыто.

Оказывая помощь Украине, мы спрашиваем себя: где наши сильные стороны? Это наши современные боевые танки Leopard 2A6. Есть наземная противовоздушная оборона. Наша система противовоздушной обороны IRIS T SLM ежедневно спасает жизнь в Украине. Мы занимаем второе место в мире по военной поддержке Украины,

– сказал министр.

По его словам, правительство Германии еще не решило, отправлять ли Украине крылатые ракеты Taurus. Также нужно выяснить, справится ли Украина с развертыванием этих ракет, они ведь технически сложные.

По поводу вероятного поражения целей в России с помощью Taurus Писториус сказал, что для этого существуют процедуры: как именно будут использовать поставленные системы вооружений, урегулируют договора.

Обязанность всего немецкого правительства – очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия. Необходимо выяснить множество политических, юридических, военных и технических аспектов. Это нелегко,

– подытожил он.

Как насчет F-16

С ними то же, что и с Taurus, – министр обороны Германии ответил так же уклончиво. Из его ответа становится ясно, что к коалиции F-16 Германия пока не присоединится.

Мы сосредотачиваем нашу помощь на артиллерии, противовоздушной обороне, боевых бронированных машинах. Сейчас, осенью, мы также делаем упор на припасах, то есть одежде и обогревателях, чтобы усилить способность украинцев держаться. Мы помогаем тем, что мы умеем и в чем Украина нуждается больше всего. С коалицией истребителей другие партнеры демонстрируют свои сильные стороны. И это хорошо,

– ответил Писториус.

Что известно о новой встрече "Рамштайн"

Она состоится 19 сентября на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

На встрече Украину будет представлять новый министр обороны Рустем Умеров. Эксперты говорят: ротация кадров на высших руководящих должностях будет положительно влиять на отношение западных стран к Украине. Ведь это происходит в демократии.