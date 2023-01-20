Германия анонсировала весенний пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро
Источник:ZDF
Германия весной 2023 обещает предоставить Украине пакет военной помощи на 1 миллиард евро. В Берлине обещают не остановиться на поддержке Украины.
Об этом сказал новый министр обороны Германии Борис Писториус. В пятницу, 20 января, он анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на сумму более 1 миллиарда евро.
Кстати Во время "Рамштайна" не одобрили решение о танках для Украины
Украина получит дополнительный ЗРК Iris-T
Писториус в кулуарах встречи в формате "Рамштайн" рассказал, что в пакет помощи войдут 40 БМП Marder, 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, дополнительные управляемые ракеты к ЗРК Iris-T и еще один зенитно-ракетный комплекс Iris-T.
Глава германского Минобороны заявил, что включая "весенний пакет", общая стоимость предоставленной Германией военной помощи превысит 3,3 миллиарда евро.
"Германия не остановится и не откажется от поддержки Украины", – заверил Писториус.
Запад не пришел к согласию относительно танков Leopard 2
- В пятницу, 20 января, в Германии проходит встреча в формате "Рамштайн", на которой союзники Украины обсуждают военные поддержку нашего государства. Ключевым вопросом этого "Рамштайна" были танки Leopard 2.
- К сожалению, во время "Рамштайна" не было одобрено решение о поставках Украине танков. Борис Писториус сказал, что союзники не пришли к согласию, ведь есть веские аргументы "за" и "против" передачи танков Украине.
- В то же время министр дал понять, что Германия готовится как можно быстрее поставить танки Leopard 2, если решение одобрят. В частности, Писториус утверждает, что приказал проверить запасы танков Leopard в первый же день своего пребывания в должности.
- Он также отметил, что партнеры, имеющие на вооружении танки Leopard, могут свободно учить украинских солдат пользоваться ими. Писториус не захотел отвечать на вопрос, предоставит ли Германия Польше и другим государствам лицензию на экспорт танков немецкого производства.
- По словам министра обороны, это решение по канцлеру Олафу Шольцу.
- Во время "Рамштайна" в видеоформате выступил президент Владимир Зеленский. Глава государства поблагодарил союзников за помощь, но предупредил, что российские войска сейчас перегруппировываются. Поэтому президент призвал союзников передать истребители F-16, а также сотню танков.