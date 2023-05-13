Германия анонсировала крупнейший пакет военной помощи Украине с начала войны

Берлин анонсировал новую помощь для Украины на сумму 2,7 миллиарда евро. Это самый большой пакет с начала полномасштабной войны.

Список анонсированного вооружения длинный. В частности, речь идет о десятках танков, сотнях беспилотников, большом количестве боеприпасов, системах ПВО и многом другом.

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Какую помощь получит Украина от Германии

Берлин пообещал Киеву дальнейшие поставки вооружений на 2,7 миллиарда евро (2,95 миллиарда долларов) в преддверии возможного визита в Германию Президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в Минобороны Германии,

– отмечает немецкое агентство.

Тем временем Spiegel со ссылкой на правительственные источники пишет, что наше государство получит от немецких партнеров еще 20 бронетранспортеров и 30 танков Leopard 1. Ожидается поставка 18 колесных гаубиц. Кстати, их передачу уже анонсировали в конце 2022-го.

Также правительство ФРГ планирует поставить 4 системы ПВО IRIS-T-SLM, еще 12 пусковых установок IRIS-T-SLS и сотни управляемых ракет для них. По данным СМИ, Берлин хочет помочь украинским воинам в разведке вражеских позиций. Так что планируют предоставить дроны.

Кроме того, 100 защищенных боевых машин, которые, прежде всего, будут использоваться для транспортировки войск на фронт и еще более сотни машин логистической поддержки.

Отметим, что впоследствии выделение помощи подтвердил министр обороны Германии.

Мы все желаем скорейшего завершения этой ужасной и незаконной войны… К сожалению, это еще непредсказуемо. Поэтому Германия предоставит любую помощь, сколько потребуется,

– подчеркнул Борис Писториус.

Немецкие издания отмечают, что это крупнейший пакет вооружений, который Берлин предоставил для усиления ВСУ с 24 февраля 2022 года. Также отмечают, что официально он якобы будет объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого Владимиру Зеленскому.

В ОП уже отреагировали

Руководитель ОП уже подтвердил информацию об анонсированном пакете военной помощи от Германии.

Спасибо союзникам. Работаем,

– отметил Андрей Ермак.

По его словам, предварительно известно, что пакет может включать: