Подготовка тысяч бойцов и центр восстановления оружия: что включает в себя новая помощь Германии

Несколько тысяч украинских военнослужащих пройдут обучение в Германии. Кроме того, страна решила создать ремонтный центр и назвала сроки исполнения обещаний.

Соответствующую информацию сообщила 15 ноября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. А недавно страна снова передала мощный пакет военной помощи для ВСУ.

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Сколько бойцов ВСУ будет обучать Германию

В Минобороны Германии рассказали о дальнейших шагах по поддержке Украины. В частности, министерша Кристине Ламбрехт подтвердила в Брюсселе, что:

до 5 тысяч украинских солдат пройдут обучение в Германии до июня 2023;

страна создаст центр технического обслуживания в Словакии, который начнет работу немедленно.

Мы достигли договоренности, и работа может начаться немедленно, чтобы все поставленное оборудование (Киеву – 24 канал) можно было отремонтировать после выхода (оружия – 24 канал) из боя,

– сказала Ламбрехт.

По данным Reuters, министр рассказала об этом 15 ноября в Брюсселе, куда прибыла, чтобы встретиться с министрами обороны стран Евросоюза.

Кристине Ламбрехт добавила, что внимание будет уделено гаубицам Panzerhaubitze 2000, однако деталей не рассказала.

Как в ЕС будут учить бойцов ВСУ

Буквально 14 ноября Совет ЕС заявил, что официально начали тренировочную миссию военных Вооруженных Сил Украины. Ее бюджет на 2 года – 106 миллионов евро.

Сначала обучение пройдут 15 тысяч наших бойцов. Возглавит ее польский генерал, командующий 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизией Петр Тритек. Одно из оперативных командований будет в польской Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве.

Венгрия продолжает придерживаться пророссийских взглядов. В частности, венгерский глава МИД Сийярто напомнил, что страна не будет участвовать в тренировочной миссии для бойцов ВСУ и не будет ее финансировать. Во время голосования Будапешт воздержался.

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