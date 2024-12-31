Будем поддерживать ее, как никто другой в Европе, – Шольц о помощи Украине

В новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Отметим, что обращение записали для телевидения и обнародовали перед трансляцией 31 декабря.

В то же время Шольц отметил, что правительство "будет сохранять холодную голову, чтобы война не распространялась". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zeit.

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Что заявил Шольц о поддержке Украины

Немецкий канцлер отметил, что сейчас среди многих людей растет тревога из-за войны в Украине.

Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее, как никто другой в Европе,

– говорит Шольц.

Ранее Шольц сделал заявление относительно отправке немецких миротворцев в Украину. Он призвал не спешить с действиями и подчеркнул, что гарантии безопасности можно обсуждать только после того, как будет известен путь к миру.

Шольц также заявил, что Германия не направит своих военных в Украину при "нынешней ситуации" и добавил, что не отправит "ни одного немецкого солдата на эту войну".