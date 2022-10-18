"Огромный пакет на подходе": какую технику Германия передаст Украине еще до конца года

Западные партнеры активно помогают вооружениям Украины в войне, которую развязала Россия. Так, Германия до конца года планирует передать Украине большое количество ранее обещанной военной техники.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время Берлинского внешнеполитического форума. Она также подчеркнула, что считает, что Украина сейчас больше нуждается в средствах ПВО и артиллерии.

Важно Украинская ПВО и ПРО будут усилены благодаря помощи участников встречи в Рамштайне

Что планируют передать

По ее словам, Германия будет поддерживать Украину в вопросе разминирования, а также она подготовила большой пакет помощи, включающий:

бронированные эвакуационные машины,

бронированные машины Dingo,

мостоукладочные танки,

дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000,

РСЗО,

антидронные системы.

Как отметила министр обороны Берлин, возможно, не всегда громок в помощи, однако эта поддержка на самом деле существенная, и она будет продолжена.

Вся помощь не случайна

Ламбрехт сказала, что наполнение пакета помощи обсуждается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. 18 октября они, в частности, обсудили возможности ускорить поставки систем ПВО IRIS-T. Также она подчеркнула, что у Германии нет "красных линий" в вопросе поставки Украине вооружений, однако она будет предоставлять только оружие, которое согласовано в кругу союзников.

Важно, чтобы всегда вместе с партнерами, всегда с союзниками. Германия не должна действовать единолично. Для меня это та же красная линия,

– сказала Ламбрехт.

Следовательно, Германия может предоставлять свои современные танки, однако когда это будут делать и другие. Их пока Украине не поставлял никто, в частности, США, на которые Берлин ориентируется. Также Ламбрехт считает, что более эффективно сейчас будет снабдить ВСУ танками советских образцов, которые передали другие страны в обмен на современную немецкую технику. Это, по ее мнению, прагматичный подход.

Аргументировала это мнение и тем, что современным западным вооружением нужно овладеть, это не получится сделать по "видео на Youtube". На такую подготовку нужно время.

Военная помощь Украине: последние новости

Нидерланды пообещали передать Украине зенитные ракеты на сумму 15 миллионов евро. Кроме того, Украина предоставит системы ПВО, самоходные установки и другую военную технику.

Эстония также одобрила новый пакет военной помощи нашему государству. Она планирует передать новое снаряжение, амуницию и боеприпасы.

11 октября США предоставили Украине 4 новых системы HIMARS. Они уже прибыли в нашу страну.

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