Германия допускает предоставление оружия Украине, но пока надеется на переговоры с Россией

В Берлине заявили, что пока продолжаются дипломатические усилия по урегулированию ситуации с Украиной. Однако в случае агрессии со стороны России возможны "все варианты".

Соответствующее заявление о возможности поставки Украине оружия для обороны в интервью изданию сделал замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александер Ламбсдорфф.

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Депутат Бундестага отметил, что на случай российской военной агрессии в отношении Украины рассматривают "все варианты".

Мы поддерживаем Вооруженные Силы Украины нелетальными компонентами. Оказываем помощь экономике, открываем наши рынки в ЕС для украинских товаров. Мы помогаем как можем,

– сообщил он.

В то же время Ламбсдорфф подчеркнул, что пока речь идет прежде всего о переговорном процессе. Ведь, по его мнению, в дипломатической сфере остается еще много вариантов, которые стоит рассмотреть. В частности, в рамках ООН необходимо вынести вопрос угрозы со стороны России на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, потому что там Москва не имеет права вето.

Немецкий депутат добавил, что если украинцы хотят купить оружие, они знают, где это можно сделать. Об этом говорил и глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Украину немецкой коллеги Анналены Бербок.

Исключений в вопросе оружия в отношении Украины делать не хотят

Ламбсдорффа спросили, возможно ли исключение для Украины в политике Берлина, которая предусматривает отказ от поставок оружия в регионы военных конфликтов.

Он ответил, что такая практика была лишь дважды: в случае иракских курдов и с целью защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов. Депутат уточнил, что в обоих случаях переговоры не были возможными, речь шла о геноциде, который уже происходил.

В то же время с российской стороной говорить возможно,

– считает Ламбсдорфф.

Он отметил, что союзники продолжат общаться с Москвой.

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