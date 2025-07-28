Германия еще не передавала Украине Patriot в рамках инициативы США

Системы противовоздушной обороны Patriot, которые страна ранее передала Украине, не были частью новой инициативы США. Об этом отметили в Министерстве обороны Германии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Представитель Министерства обороны Германии отметил, что правительство готово сделать финансовый вклад в предоставление двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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Продолжаются консультации по Patriot для Украины

"Как уже упоминалось, происхождение этих систем и дальнейшие детали доставки являются предметом текущих консультаций", – отметил представитель Министерства обороны Германии Борис Писториус.

В Украину прибыла зенитно-ракетная система Patriot вместе с дополнительными ракетами-перехватчиками из Германии.

Между тем в Министерстве обороны Финляндии сообщили, что пока не имеют подробностей по инициативе США. В то же время в ведомстве отметили, что Финляндия продолжает поддерживать Украину через новые заказы в оборонной промышленности и поставки со складов Сил обороны.

К слову, 26 июля The Washington Post обнародовала информацию, что Берлин уже предоставил Украине три зенитно-ракетные системы Patriot. Сейчас Берлин и Вашингтон ведут переговоры о поставках дополнительных установок и возможной их замене.

Еще 14 июля Дональд Трамп заявил, что США и НАТО достигли соглашения о поставках оружия в Украину. Согласно договоренности, США будут производить "лучшее в мире" оружие и продавать его странам НАТО, а Альянс будет координировать его поставки в Украину.

Впоследствии, 22 июля, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страна готова передать Украине еще две системы Patriot, однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих комплексов.