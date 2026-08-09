Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в интервью газете Bild am Sonntag, сообщает Reuters.

Как Германия подвергается ежедневным атакам?

По его словам, иностранные государства стремятся ослабить Германию. Поэтому шпионаж, диверсии, кибератаки стали для страны повседневностью.

Напомним, что это заявление Добриндт сделал после инцидента с дроном в аэропорту Лейпциг-Галле. В ночь на 5 августа там возле украинского грузового самолета Ан-124 обнаружили дрон с прикрепленным взрывчатым веществом.

Немецкие правоохранители обезвредили дрон и временно приостановили работу аэропорта

Американская разведка считает российские власти возможными организаторами этой операции.

Некоторые немецкие депутаты также обвинили Россию. В свою очередь, посольство России в Берлине назвало инцидент в Лейпциге "сфабрикованной провокацией".

Добриндт охарактеризовал случай в Лейпциге как "сценарий гибридной атаки", не исключив возможного вмешательства иностранных государств.

Напомним, что 7 августа еще два дрона были замечены над территорией военной базы в Мехернихе в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны. Известно, что на этой базе ремонтируются системы Patriot.

Нельзя исключать, что за этими инцидентами стоит Россия. Москва стремится проверить готовность членов НАТО защищать Альянс. Разведка США считает, что уже осенью этого года Кремль может решиться на масштабную гибридную атаку или даже ограниченное вторжение в страну-члена НАТО.