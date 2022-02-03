Германия и Финляндия решат, получит ли Украина эстонские гаубицы, – посол
Источник:радио "Новое время"
Эстония намерена передать Украине 9 советских гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра. Но разрешение на передачу должны предоставить Германия и Финляндия.
Именно на этот вид вооружений действуют жесткие немецкие правила экспорта. Об этом заявила посол Германии Анка Фельдгузен.
К теме Мне всегда очень стыдно за этот проект, – госпожа посол Германии о "Северном потоке-2"
Мы продали эти гаубицы сначала финнам, а они – эстонцам. Финны и мы решим, можно ли передать эти 9 очень старых гаубиц в Украину,
– сказала она.
Фельдгузен также подчеркнула, что решение пока не приняли и каким оно будет ей неизвестно.
Две составляющие позиции Германии по отношению к оружию для Украины
Дипломат также объяснила позицию Германии в предоставлении оружия для Украины. По ее словам, в этом вопросе есть 2 составляющие:
- Это большой общественный консенсус в Германии из-за ее истории: не поставлять оружие в зоны острого конфликта.
- Нечеткость информации в информационном пространстве.
Германия действительно не поставляет оружие в Украину, но с 2014 года НАТО решило тоже не поставлять летальное вооружение сюда через агентства Альянса. Мы никогда не блокировали в НАТО поставки нелетальных вооружений,
– заверила Фельдгузен.
По ее словам, Украина будет получать то, что просила и даже антидроновое оружие из Литвы.
Германия блокировала покупку оружия Украины из Литвы
Дипломат заявила, что говорила с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Темой обсуждения было то, что Германия препятствовала тому, чтобы наше государство покупало оружие у Литвы. Речь идет об антидроновых ружьях и антиснайперских системах.
Фельдгузен говорит, что Украина в марте прошлого года подала первый запрос агентству НАТО на приобретение этих вооружений в одной заявке.
"Тогда, поскольку эти антиснайперские ружья являются летальным вооружением, разрешение не дали. В августе Украина снова подала заявку, но только о нелетальном вооружении, и мы ничего не блокировали. НАТО предоставило разрешение в сентябре и Украина получит эти вооружения", – объяснила дипломат.
Что известно о позиции Германии
- Министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина просит Германию не блокировать поставки оружия. Речь идет о том, чтобы Берлин разрешил третьим странам передать вооружение Киеву.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждал, что политика Берлина является "страусовой". Дипломат призвал канцлера Олафа Шольца предоставить Украине оборонное оружие.
- Германия запланировала передать Украине 5 000 защитных военных касок. Министр обороны Алексей Резников жестко ответил, что об этом никто не просил.
Вас может заинтересовать кого выберет Германия