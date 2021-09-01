Германия готова к официальным переговорам с талибами
Источник:Укринформ
Немецкие дипломаты заявили о готовности вернуться в посольство в Кабуле. Официальный Берлин пока не говорит о "признании власти", но хочет решать практические проблемы.
Германия должна начать переговоры с руководством "Талибана". По словам министра иностранных дел ФРГ Гайко Мааса, это нужно, чтобы избежать дальнейшей нестабильности в Афганистане.
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"Не официальное признание"
Гайко Маас находится в Катаре в рамках визита по Афганистану. В Дохе присутствуют лидеры соседних с Афганистаном стран.
Я считаю, что совершенно невозможно обойти стороной переговоры с талибами,
– сказал Маас.
Он заявил о готовности немецких дипломатов вернуться в посольство в Кабуле, ведь есть потребность в дипломатическом присутствии на месте.
В то же время он подчеркнул, что пока "речь не идет о вопросе официального признания, но о решении вполне конкретных проблем". Федеральное правительство Германии требует создания инклюзивного правительства, уважения новой власти к базовым правам человека.
Дипломат подтвердил готовность оказывать афганскому народу гуманитарную помощь. Многое будет зависеть от того, какую политику будет проводить новое правительство.
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Военные Германии и местные жители
- Гайко Маас совершает 4-дневный визит в Катар, чтобы договориться с соседними с Афганистаном странами о транзите местного персонала.
- Эти люди сотрудничали с немецкими солдатами и правительственными структурами до их ухода. Германия готова принять до 40 тысяч таких лиц.
- Берлин, по словам канцлера Ангелы Меркель, чувствует себя обязанными перед ними.
- Меркель ранее заявляла о необходимости сотрудничества с "Талибаном". Мол, речь не идет о дипломатическом признании, а скорее решении практических потребностей.