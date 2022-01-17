Германия готова стать одним из со-лидеров в Крымской платформе

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. По словам министра иностранных дел Украины, Берлин выразил готовность стать одним из со-лидеров Крымской платформы.

После переговоров Бербок и Кулеба вышли на совместный брифинг. Глава МИД Украины поблагодарил Германию за участие в Крымской платформе.

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Германия возглавит одно из направлений Крымской платформы

Мы предложили отдельным партнерам Украины в рамках Крымской платформы возглавить одно из 5 направлений ее работы. Сегодня я узнал с радостью, что Германия готова стать одним из со-лидеров Крымской платформы в направлении "политика непризнания",

– Кулеба.

По словам украинского министра, это стало подтверждением лидерского подхода немецкой дипломатии. Кулеба выразил надежду, что таковой она и останется под руководством Анналены Бербок.

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Бербок также запланировала визит в Москву

Отметим, что после переговоров в Киеве глава МИД Германии планирует посетить Москву. В Украине у Бербок запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также представителями ОБСЕ.

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О чем глава МИД Германии будет говорить в Москве: