Германия готова стать одним из со-лидеров в Крымской платформе
Источник:24 канал
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. По словам министра иностранных дел Украины, Берлин выразил готовность стать одним из со-лидеров Крымской платформы.
После переговоров Бербок и Кулеба вышли на совместный брифинг. Глава МИД Украины поблагодарил Германию за участие в Крымской платформе.
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Германия возглавит одно из направлений Крымской платформы
Мы предложили отдельным партнерам Украины в рамках Крымской платформы возглавить одно из 5 направлений ее работы. Сегодня я узнал с радостью, что Германия готова стать одним из со-лидеров Крымской платформы в направлении "политика непризнания",
– Кулеба.
По словам украинского министра, это стало подтверждением лидерского подхода немецкой дипломатии. Кулеба выразил надежду, что таковой она и останется под руководством Анналены Бербок.
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Бербок также запланировала визит в Москву
Отметим, что после переговоров в Киеве глава МИД Германии планирует посетить Москву. В Украине у Бербок запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также представителями ОБСЕ.
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О чем глава МИД Германии будет говорить в Москве:
- Бербок подчеркнула, что Берлин хочет стабильных отношений с Москвой.
- В России министр намерена обсудить ряд конфликтных тем.
- Целью своего визита Бербок ранее называла стремление "вдохнуть новую жизнь" в нормандский формат.
- При этом глава МИД Германии заверила, что Берлин пойдет на решительные шаги в случае эскалации со стороны России.