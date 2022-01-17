Після перемовин Бербок та Кулеба вийшли на спільний брифінг. Глава МЗС України подякував Німеччині за участь у Кримській платформі.

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Німеччина очолить один з напрямів Кримської платформи

Ми запропонували окремим партнерам України в рамках Кримської платформи очолити один із 5 напрямів її роботи. Сьогодні я дізнався з радістю, що Німеччина готова стати одним з співлідерів Кримської платформи у напрямі "політика невизнання",

– сказав Кулеба.

За словами українського міністра, це стало підтвердженням лідерського підходу німецької дипломатії. Кулеба висловив сподівання, що такою вона і залишиться під керівництвом Анналени Бербок.

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Бербок також запланувала візит до Москви

Зазначимо, що після перемовин у Києві глава МЗС Німеччини планує відвідати Москву. В Україні у Бербок заплановані перемовини з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, а також представниками ОБСЄ.

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Про що глава МЗС Німеччини говоритиме в Москві: