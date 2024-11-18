Известные как "мини-Taurus": Германия готовит для Украины 4 тысячи ударных дронов, – СМИ

Германия, вероятно, готовит для Украины новую военную помощь, в рамках которой начнет поставлять дроны-камикадзе. Эти летательные аппараты обладают высокой автономностью от средств РЭБ и могут эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. Журналисты ссылаются в этой информации на собственные источники, а также на слова министра обороны Бориса Писториуса, который фактически подтвердил эти намерения.

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Что известно о дронах, которые может поставить Германия в Украину

Журналисты отметили, что речь идет об ударных беспилотниках компании Helsing, оснащенными технологиями искусственного интеллекта. Это повышает их автономность от вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

В оборонных кругах эти дроны сравнивают с ракетами Taurus, которые канцлер Германии Олаф Шольц категорически отказался поставлять Украине.

Как сообщается, всего компания заказала около 4000 беспилотников, предназначенных для отправки в Украину. Ожидается, что поставки начнутся в декабре, причем ежемесячно планируется предоставлять партии по несколько сотен аппаратов.

Кроме того, по данным издания, некоторые прототипы этих беспилотников проходят испытания и совершенствование в условиях активных боевых действий на Востоке Украины.

Беспилотник компании Helsing оснащен передовым программным обеспечением, которое позволяет ему эффективно ориентироваться на сложной местности, используя несколько маркеров для достижения целей даже при неблагоприятных погодных условиях или на выжженной земле. Беспилотник спроектирован таким образом, чтобы противостоять действию средств радиоэлектронной борьбы, и, после того как цель идентифицирована и подтверждена оператором, он может самостоятельно наносить удары даже в случае потери связи.

По данным издания, дальность полета этого беспилотника, предварительно, в четыре раза больше, чем у типичных украинских беспилотников-камикадзе, хотя конкретных сравнений с другими моделями не приводится.

Кроме того, этот беспилотник считается значительно экономически более эффективным, чем американские беспилотники Switchblade и российские модели, такие как "Зала" и "Ланцет".

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что "очень рад тому, что поставки этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинаются", и заявил, что вскоре Украина применит эти передовые технологии против ключевых вражеских объектов, в частности командных пунктов врага.