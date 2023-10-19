В Германии готовят зимний пакет помощи для Украины: основой станут средства ПВО

В Германии дали обещание в дальнейшем поставлять вооружение Украине. Известно, что Берлин уже занимается подготовкой зимнего пакета военной помощи.

Во время своего выступления в Бундестаге канцлер Олаф Шольц пролил свет того, чего ожидать Украине. По его словам, основой этого пакета помощи станут именно средства противовоздушной обороны, необходимые для защиты от российских атак.

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Германия усилит ПВО Украины

По словам Шольца, Германия будет в дальнейшем поставлять наше государство вооружением. В то же время в анонсированный пакет будет входить "все, что необходимо для противовоздушной обороны".

Обратите внимание на то, что немецкое Министерство обороны ранее заявляло, что планирует предоставить нашей стране дополнительную установку ЗРК Patriot, а также новые системы IRIS-T, новые зенитные установки Gepard и боеприпасы.

От Шольца требуют Taurus

Глава Христианско-демократического союза, депутат Бундестага Фридрих Мерц 19 октября отметил, что крупнейшая оппозиционная партия еще раз призвала Олафа Шольца одобрить передачу Украине крылатых ракет Taurus, пишет Bild.

По словам немецкого политика, в Кремле выражают надежду, что поддержка Украины со стороны Запада ослабнет.

Путин рассчитывает на то, что мы устанем и станем небрежными в нашей поддержке Украины,

– подчеркнул Мерц.

С учетом этого он подчеркивает, что необходимо дать врагу понять, что он с соответствующими ожиданиями просчитался. По словам Мерца, на саммите Европейского союза, запланированном на следующую неделю, Кремль должен получить "очень четкий и безошибочный сигнал". Чтобы глава Кремля понял, что может не надеяться на ослабление поддержки Украины.

В то же время глава ХДС за то, чтобы вопросы передачи ракет Taurus "разблокировали" как можно скорее.

Между тем, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что американских ракет ATACMS будет больше. Он раскрыл секретные договоренности между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. По словам главы ведомства, соответствующий тип вооружения наше государство будет получать на постоянной основе.