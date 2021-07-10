Германия наработала варианты компенсации Украине за "Северный поток-2", – СМИ

Немецкое правительство разработало несколько вариантов компенсации Украине, если она потеряет роль транзитера газа. К этому может привести запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает: если договоренностей Германии и США по "Северному потоку-2" удастся достичь, то Берлин может оказать помощь Украине.

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Варианты компенсации Украине за "Северный поток-2" от Германии

помощь в энергетической сфере;

вложение миллиардов в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины;

предложение сотрудничества Берлина и Киева в области производства водорода.

Запуск "Северного потока-2" и влияние этого на Украину