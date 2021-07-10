Германия наработала варианты компенсации Украине за "Северный поток-2", – СМИ
10 июля 2021 , 12:52Читати новину українською
Источник:Der Spiegel
Немецкое правительство разработало несколько вариантов компенсации Украине, если она потеряет роль транзитера газа. К этому может привести запуск российского газопровода "Северный поток-2".
Издание со ссылкой на собственные источники сообщает: если договоренностей Германии и США по "Северному потоку-2" удастся достичь, то Берлин может оказать помощь Украине.
Читайте также Донбасс и Россия: у Меркель назвали темы предстоящего разговора с Зеленским
Варианты компенсации Украине за "Северный поток-2" от Германии
- помощь в энергетической сфере;
- вложение миллиардов в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины;
- предложение сотрудничества Берлина и Киева в области производства водорода.
Запуск "Северного потока-2" и влияние этого на Украину
- Газопровод Россия строит, чтобы транспортировать газ в Европу, минуя Украину.
- Ранее Вашингтон приостановил санкции против "Северного потока-2". Они длительное время блокировали строительство.
- Джо Байден заявил, что считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод построен уже на 95%. Более того, они якобы разрушают отношения с Европой.
- Однако США сформировали новый санкционный список и внесли туда российские суда и компании, связанные с "Северным потоком-2".
- Тогда же США и Германия начали говорить о возможных компенсациях Киеву за утраченную роль транзитера газа. В ответ глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина готова обсуждать это.