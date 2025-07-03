Германия профинансирует производство украинские ракеты с дальностью до 2 500 километров, – СМИ

Германия профинансирует разработку и серийное производство украинских дальнобойных крылатых ракет и ударных беспилотников. Общая сумма инвестиций достигнет 400 миллионов евро.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака и первого вице-президента Национальной академии наук, экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимира Горбулина в интервью для LIGA.net.

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Производство какого оружия профинансирует Германия

Аналитики сообщил, что в конце мая стало известно, что Германия профинансирует производство украинских ракет-дронов "Барс" и беспилотников "Лютый". Общая сумма дотации, включая средства на масштабирование производства дронов-перехватчиков, составит 400 миллионов евро.

Речь идет о финансировании закупки украинских ракет-дронов "Барс" в рамках нового пакета военной помощи Украине на сумму около 5 млрд евро, что может свидетельствовать о высоком уровне потребности Сил обороны в таком оружии,

– отметили эксперты.

Они добавили, что еще в начале мая Украина официально обращалась в Минобороны Германии с просьбой профинансировать именно эти ракеты-дроны, а также ударные дальнобойные беспилотные авиакомплексы "Лютый" и дроны-перехватчики VB140 "Фламинго".

Германия обеспечит финансирование в пакете с поддержкой разработок и серийного производства крылатых ракет с дальностью до 2500 километров. Это свидетельствует о комплексном подходе к развитию оружия с четким распределением ролей во время комбинированных атак, отметили Бадрак и Горбулин.

Эксперты подчеркнули, что сумма немецких инвестиций свидетельствует о росте актуальности вопроса ракет в целом и ракет-дронов, в частности, в контексте стремления Украины к самостоятельному производству вооружения без зависимости от партнеров.

"Этот тезис, понятно, посвящен политическим и технологическим сложностям в получении немецкой крылатой ракеты Taurus, однако решение с финансированием именно украинских разработок может оказаться не хуже. Учитывая способность частного оборонно-промышленного комплекса к чрезвычайным темпам разработок и производств", – резюмировали аналитики.